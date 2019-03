Mitsubishi gearer op i den høje afdeling

Crossoveren Mitsubishi ASX får en grundig overhaling, som skal gøre den til et mere lækkert bud i mellemklassen af høje biler.

Kantet og praktisk. Men aldrig med den store gennemslagskraft. Det har været skudsmålet for Mitsubishi ASX, der kom på banen i 2009 som et alternativ til Nissan Qashqai og herhjemme har ligget på sidelinjen, mens klassen af høje crossovere og SUV'er i mellemstørrelse bare er vokset.

Mulighed for film

På de ydre linjer får modellen nu det samme "Dynamic Shield"-designsprog som Eclipse Cross og Outlander, som blandt andet byder på LED-lys, mens et nyt interiør skal løfte de indre værdier for modellen, der vises på det kommende motorshow i Genève.

Her vokser infotainmentskærmen fra syv til otte tommer, og det bliver nu muligt at se film på denne fra et USB-stik.

På motorfronten får ASX den benzinmotor på 2,0 liter og 148 hk, som også kendes i Outlander. Der bliver stadig mulighed for både for- og firehjulstræk.

Modellerne med automatgear vil dog ifølge international motorpresse stadig have seks-trins CVT-gearkasse og altså ikke en mere harmonisk traditionel automatgearkasse.

Modellen ventes at være på markedet sidst på året.