Der er masser af stjerner og VW-logoer i fronten på da danske firmabiler. De to tyske mærker sidder nemlig tungt på markedet. Det viser en opgørelse fra De Danske Bilimportører over de mest erhvervsleasede biler i de større klasser for 1. halvår af 2019.

Hvis vi ser på de største såkaldte C- og D-segmenter, indtager Mercedes C-Klasse førstepladsen med 1244 biler og overhaler dermed bestselleren, VW Passat, som var nummer et i fjor, men i første halvdel af 2019 lå på 1055 biler, efterfulgt af direktørmodellen Mercedes E-Klasse med 888 biler. Volkswagen Passat, som ellers gennem længere tid har været et lille hestehoved foran C-klassen, har dog også ligget delvist underdrejet på grund af indførelsen af WLTP-standarden for brændstofforbrug, mens importøren samtidig ventede på faceliftede modeller.

Inden for de helt klassiske firmabiler ser vi den nye Volvo V60, som blev årets firmabil 2019, rykke voldsomt frem og lande højt i feltet fulgt af BMW 3/4-serierne og Audi A4/A5. Mercedes' tunge tilstedeværelse fortsætter en linje fra de foregående år, hvor stjernemærket med en pågående prispolitik er kommet i front. Godt hjulpet af et facelift af C-klassen sidste efterår.

I forvejen har premium-modeller som netop Mercedes C-Klasse, Audi A4 og BMW 3-serie ligget i toppen af salgslisterne.

Alle har nemlig stationcar-modeller med udstyrspakker, automatgear og dieselmotorer på 150-190 hk i den mest populære prisklasse med beskatningsværdier omkring 350.000-400.000 kroner. Her ligger Mercedes i den dyreste ende. Men på bundlinjen er den kun lidt dyrere for firmabilisten.