Mange danskere ved for lidt om digital radio i bilen

Det er kun et fåtal af bilisterne på de danske veje, som har taget hul på mulighederne for digital DAB Plus-radio. Det viser en undersøgelse fra Epinion. Her svarer mindre end hver tredje, at de lytter til digital radio, næsten hver anden kan slet ikke, mens resten ikke ved, om de kan. Den sidste gruppe af bilister er ikke klar over, hvordan de omstiller deres radio til det nye DAB Plus-signal, som trådte i kraft forrige efterår, eller om deres radio overhovedet kan tage DAB-signalet.

At der ikke er flere, som tror, de kan modtage digital radio i bilen, skyldes i stor stil, at danskerne er glade for FM-radio. Men årsagen er i mange tilfælde også et begrænset kendskab til mulighederne for at få digital radio i bilen.

Selv om EU har bestemt, at alle nye biler fra 2021 skal kunne modtage DAB Plus-signalet, er der herhjemme fortsat få, som har standardmonteret DAB-radio fra ny, og for få år siden var det stort set ingen.