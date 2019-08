Lokale racerkørere bag rattet til fynsk hjælperace

Sjældne supersportsvogne og lokale racerkørere fra Fyn. Det er nogle af ingredienserne, når der endnu engang er Sportscar Event ved HCA Airport. Det sker søndag 1. september, hvor en stribe af de helt dyre sportsvogne står linet op og er klar til tur, hvor de indkørte penge går til kræftsyge børn, bl.a. i Børnecancerfonden.

Her er der i år mulighed for at prøve de ekstreme kræfter i biler som bl.a. Ferrari 488 Pista Spider med 720 hk, Lamborghini Huracán med 640 hk og Honda NSX med 581 hk, der alle i år er nye i Odense, hvor i alt 36 biler, lige fra Mercedes-AMG GTR med 577 hk til Dodge Viper ACR med 653 hk, er linet op.

Her står der i år fem lokale fynske racerkørere parat til at sidde bag rattet og give en oplevelse på banen ved lufthavnen, hvor det typisk koster fra 200 kr. til 1000 kr. at få en tur rundt i kurverne. Det er Thomas M. Larsen, der kører i en Honda NSX, Flemming Crone Rasmussen i en Chevrolet Camaro SS/RS 7,0, Klaus Lauritz Hansen i en Porsche 911 GT3, Malene Larsen i en Porsche 911 GT2 RS med hele 700 hk og Simon Svarer Lund i en Chevrolet Corvette C6 Grand Sport, der er næsten som Jan Magnussens.

Sportscar Event har eksisteret i en række år, hvor ejerne af superbilerne har stillet dem til rådighed for at køre penge ind til det gode formål. Det er gået stærkt de seneste fem år, hvor der er doneret 11 mio. kr. Indtil nu er der i år kørt 2,3 mio. kr. ind ved flere arrangementer, og det tal håber arrangørerne at kunne hæve til 3,0 mio. kr. Arrangementet i Odense foregår kl. 9-16, og det er gratis at komme ind.