Lego Filmen 2-spillet følger ikke vejledningen

Multi-platform: I den første Lego-film er moralen, at man ikke altid skal følge vejledningen - og i The Lego Movie 2 Videogame lever TT Games omsider op til dét. Der er nemlig spyttet Lego-spil ud på samlebånd i en del år efterhånden, og de virker til alle at være bygget efter samme vejledning: smadr alt, saml mønter og skjulte ting og besejr modstandere med et simpelt kamp-system. Der er absolut ikke noget dårligt at sige om dén skabelon, for den virker - men det er alligevel forfriskende, når TT Games tør prøve noget nyt.

Lego Filmen 2-spillet minder på mange måder om Lego Worlds fra 2017, der er Legos hidtil bedste forsøg på at lave det Minecraft-spil, de burde have lavet - før Minecraft. Det er forfriskende og vil tiltale dem, der nyder at bygge egne verdener som i Minecraft.

Der er et hav af karakterer at låse op for - og som noget nyt også en masse instruktioner, der gør det muligt at samle nye transportmidler, bygninger og en masse andet. Pr-foto

Et skridt frem og to tilbage

Når man sætter sig ned for at spille Lego Filmen 2-spillet, er det formentlig med en forventning om, at man skal gennemleve handlingen fra filmen - som det har været tilfældet i alle de andre film-til-spil fra TT Games. Lego Filmen 2-spillet er imidlertid milevidt fra film-oplevelsen, og manglen på en lineær fortælling forstærker afstanden mellem film og spil.

TT Games skal have ros for at forny sig og prøve noget nyt, men slutresultatet er desværre ikke et spil, der er bedre end de foregående Lego-spil. Det stiller nemlig store krav til kernegameplayet, hvis interessen skal bevares i et sandkasse-spil, der ikke har en stærkt drevet historiedel - og her kommer Lego Filmen 2-spillet desværre til kort. Bortset fra muligheden for at låse op for nye verdener og få særlige "relikvier" gøres der ikke nok for at motivere spilleren til at blive ved med at udforske Systar Systemet.

Titel: The Lego Movie 2 Videogame

Platform: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, pc

Udgivelsesdato: 26. februar