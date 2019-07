Legendarisk sportsvognsmærke får dansk comeback som ren elbil

Sidder man og bladrer i en af de nyere årbøger om biler, sikkert Bilrevyen, har der længe manglet et bilmærke. Lige der, mellem tyske Mercedes-Benz og japanske Mitsubishi: Det hæderkronede engelske MG, der har været væk fra det danske marked i næsten 15 år. Det bliver der angiveligt rettet op på til næste år, hvor MG vil lancere en ny elbil i Danmark.

Den første er en 100 procent elektrisk SUV - MG ZS EV, der størrelsesmæssigt befinder sig mellem Nissan Juke og Nissan Qashqai. Bilen skal sælges via internettet, men MG vil alliere sig med lokale importører for at sikre en optimal kundeoplevelse.