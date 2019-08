Lars renoverede sin Trabant med håndværktøj

Få biler er så enkle, men alligevel så fyldt med nyere europæisk historie som den klassiske Trabant P601 med de buttede former.

Den lille bilmodel med den tøffende totaktsmotor har sin egen fanskare i Danmark. En af de mest dedikerede er Lars Christiansen fra Sorring i det østjyske.

Den 43-årige cykelmekaniker kender nemlig alle hjørner af sin flotte "Gletcherblau" model P601 Deluxe fra 1983. Helt bogstaveligt. Han har nemlig renoveret den lille østbil helt fra bunden. Lars Christiansen købte bilen i 2012 af en dansker, som havde hentet den i byen Parchim, der ligger i det tidligere Østtyskland, og han har sammen med sin far, John Christiansen, brugt to og et halvt år på at genopbygge bilen til fordoms skønhed.

Helt præcist er der tale om Trabant 601 De luxe 1983, som altså har den helt originale to-takt motor på 600 kubikmeter, som yder 26 hk. Det var først de allersidste versioner fra 1990-91, som fik en firecylindret vandkølet 1,1 liters motor på 39 hk fra VW Polo.

Ellers har modellen, som er opbygget med lette Duroplast-karrosseridele uden på et selvbærende karosseri i metal, stort set kørt uændret siden lanceringen i 1964, hvor den var en af arbejder- og bondestaten DDR's stoltheder. I mange år var der flere års leveringstid på en Trabant, der i DDR kun havde en lidt større Wartburg som konkurrent. Lars Christiansen deltager da også noget af tiden med sin Trabant, når Den Gamle By i Aarhus i slutningen af august åbner en udstilling med tyske plakater i anledning af 30-året for Berlinmurens fald.