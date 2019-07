Læs vores anmeldelse: Google vil styre og beskytte dit hjem med Nest Hub

En skærm giver rigtig god mening på en smarthøjtaler, mens Googles tyverisikring Nest har smarte funktioner - og visse mangler. Vi har testet fire Nest-produkter.

De danske hjem bliver i stigende grad smartere i takt med, at flere smartdevices flytter ind til at styre lyd, lys, varme og også tyverisikring. Og ofte er Googles smarthøjtaler, Google Home, centrum for det hele. Men i begyndelsen af denne måned kom Googles Nest Hub også til salg i Danmark til knap 1000 kroner. En smarthøjtaler med en syv tommers touchskærm. Den har vi haft til test nogle uger sammen med Googles tyverisikring, og den har meget hurtigt skubbet Google Home væk fra pladsen som husets centrum med en plads midt i vores køkken-alrum. Jeg har ellers været ganske glad for Google Home, som jeg testede sidste år, men skærmen, der er smækket på Google Nest Hub, løfter oplevelsen yderligere. Den er for det første en fremragende billedramme i en lækker høj opløsning, hvor du nemt kan vælge de fotos, du ønsker vist, fra Google Photos. Eller bede den vise alle dine billeder fra f.eks. Paris. Samtidig tilpasser skærmens lysstyrke og farve sig til lyset i rummet. Og når du slukker lyset, dæmpes skærmen helt og viser kun klokken. Derfor kan Google Nest Hub også fint fungere i et soveværelse. Ikke mindst da der ikke er et kamera i den - modsat storebroren med en ti tommers skærm kaldet Google Nest Hub Max.

Højtaleren bag skærmen leverer udmærket lyd, men kommer ikke i nærheden af større smarthøjtalere. Foto: Silas Bang

God til Gurli Gris Skærmen er dernæst en brugbar tilføjelse til styring af f.eks. musik eller podcast, så man ikke altid behøver at bruge stemmekommandoer. Og samtidig kan den bruges til at vise indhold som næste uges vejr, oversættelser med Google Translate eller, som vores søn er glad for: afsnit af tegnefilmen Gurli Gris på YouTube. Nu skærmen er der, kan jeg dog godt savne andre streamingtjenester som Netflix eller HBO. Lyden i højtaleren er o.k. uden på nogen måde at være prangende, men som baggrundsmusik til madlavning er det helt fint. Ellers kan man sende lyden videre til en højtaler med indbygget Google Cast. Omvendt oplever jeg lidt for ofte, at de to mikrofoner på hver sin side af lydsensoren ikke altid hører mig, eller at Google Nest Hub undlader at svare i en sådan grad, at børnene får det indtryk, at jeg skælder ud på den. Googles stemmestyring er dog uden tvivl stadig markedets bedste.

Over skærmen sidder en lydsensor i midten og på hver side er en mikrofon, som desværre lidt for ofte ikke hører, hvad jeg siger. Foto: Silas Bang

Røgalarm, der taler Rigtig smart bliver oplevelsen dog især, når man sætter Nest Hub sammen med andre smartdevices. Google sendte derfor også tre tyverisikrings-produkter med fra produktlinjen Nest. Røgalarmen Nest Protect, kameraet Nest Cam IQ og video-ringeklokken Nest Hallo. Røgalarmen, der også "sniffer" efter kulilte, er sat op i vores baggang, hvor det lykkedes mig at indstille sproget til norsk, som jeg endnu ikke har formået at ændre. Men derudover er tanken bag smart. Nemlig, at den i stedet for at sætte alarmen i gang uanset om der er røg eller den mangler batteri, kan fortælle dig med stemme og Google Nest Hub, hvad der er galt og hvor - før alarmen lyder. Flere røgalarmer kan desuden tale sammen og gå i gang samtidigt.

Røg- og kuliltealarmen fylder lidt meget, men har flere smarte funktioner og taler frem for at hyle, når den mangler batteri. Foto: Silas Bang

Tal med indbrudstyven Kameraet Nest Cam IQ er sat op i vores stue. Det kræver lidt overvindelse at have et kamera der, men en smart funktion er, at den via vores telefoner kan se, hvornår jeg er hjemme. Dermed optager den kun, når jeg og min kone har forladt huset. Hvis uønskede gæster bryder ind, bliver de optaget med kameraets 4K hvidvinkel, der zoomer ind på og følger personen i stuen. Optagelserne kan jeg se på min telefon eller Google Nest Hub, men hvis optagelserne skal gemmes, kræver det et abonnement til Nest Aware fra godt 40 kroner i måneden. Jeg kan desuden tale direkte til personen, høre, hvad personen siger, og tænde en kraftig alarm. Selv om jeg ikke er helt glad for at give Google så meget kontrol i mit hjem, så er det rart med "øjne" i huset, når vi er væk. Alt for ofte får jeg dog notifikationer om bevægelse, når bare sollyset skifter i vores stue.

Nest Cam IQ fås også i en dyrere udgave til næsten 3000 kroner beregnet til at hænge udenfor. Foto: Silas Bang

Hvor smart skal huset være? Det sidste Nest-produkt er også det dyreste i form af video-ringeklokken Nest Hallo til 2099 kroner. Den har jeg dog undladt at teste, da den kræver tilslutning til strøm udvendigt ved vores hoveddør, og hvor mange har det i 2019? Samlet for alle de her smartdevices og Google Nest Hub gælder dog, at det er værd at overveje, hvor smart man egentlig ønsker sit hjem. Bliver vi mere eller mindre sikre ved at placere kameraer og mikrofoner i vores hjem og lade dem styre af produkter fra store techgiganter? Personligt er det nok kun røgalarmen, jeg gerne ser blive hængende i mit loft - og så selvfølgelig Google Nest Hub. Smarthøjtaleren med mine bedste fotos på den lille skærm er jeg blevet for glad for - selv om vi nogle gange skændes. Pris og tilgængelighed: Google Nest Hub og røgalarmen Nest Protect fås begge til 999 kroner. Kameraet Nest Cam IQ koster 1899, mens ringeklokken Nest Hallo koster 2099.

Nest Hallo blev i kassen, da vi ikke har strøm til at placere den ved vores hoveddør. Det ville være smart med et genopladeligt batteri i stedet. Foto: Silas Bang