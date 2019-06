Lækker modebil har kun få svagheder

Den nye Audi Q3 har vokset sig stor og praktisk og tilbyder topmoderne instrumentering med høj komfort. Kombinationen mellem benzinmotor og automatgear overbeviser dog ikke helt.

Der har været tider, hvor Audi til stor fanfare lancerer en helt ny model med tilbundsgående ændringer, men så ser man på designet og siger: "Ny, huh, virkelig?" Sådan er det ikke med den nye Q3. Designmæssigt er Audi begyndt at ændre lidt mere på sine nye biler, og den nye Q3 adskiller sig også en del fra forgængeren. Ikke mindst fronten, der er hentet fra den store elbi, e-tron, og som virkelig pynter og øger Audiens appel. Men glem heller ikke den markerede skulderlinje og nogle bredere skærme, som giver Q3 noget mere karma end den blødt designede original. Der kører 2671 stk. Audi Q3 rundt med danske nummerplader, så vi taler altså ikke om en af mærkets bestsellere, men ikke mindst i kraft af et par kampagnemodeller er der blevet holdt live i salget herhjemme lige til det sidste. Siden lanceringen i 2011 er markedet for kompakte SUV'er eksploderet, og konkurrenter som BMW X1/ X2, Mercedes GLA og Volvo XC40 er kommet til. Bilen er vokset i forhold til den noget afmålte forgænger, der aldrig rigtigt kunne gøre sig gældende som fuldblodsfamiliebil. Dertil var bagsædepladsen for ringe, og bagagerummet alt for lille. Nu deler Q3 platform med Volkswagen Tiguan og de to søsterbiler Seat Ateca og Skoda Karoq. Bagsædepladsen er således fin, og da sæderne kan forskydes i længderetningen, kan man selv vælge, om det er plads til rejsende bagi eller deres bagage, der er i højsædet. Jeg noterer også med glæde, at der er friskluftdyser bagi, og bagsæderyglænet kan endda justeres i hældning.

AUDI Q3 35 TFSI S-TRONIC ADVANCED Pris: 437.182 kr. Beskatningsmæssig værdi: 408.000 kr. inkl. Prestige-pakke



Q3 fra: 382.857 kr.



Forbrug: 14,1 km/ l, WLTP CO2 per km: 162 g



Grøn ejerafg.: 890 kr. halvårligt



Motor: 1,5, benzin, fire cylindre, turbo



Hk: 150/5000 o/min.



Nm: 250/1500 o/min.



Topfart: 207 km/t.



0-100 km/ t.: 9,2 sek.



Anhængervægt: 2000 kg m. bremser



L/B/H: 448/185/162 cm



4 stjerner ud af 6

Digital instrumentering Foran er der overvejende skønt at være. Instrumenteringen er noget af en revolution i forhold til forgængeren, for der er digitale instrumenter som standard. Foran føreren er skærmen på 10,25 tommer, men kan udvides til 12,3 tommer mod merpris, hvor der også er flere muligheder for skærmopsætning. Den trykfølsomme skærm i midten på 8,8 tommer imponerer med hurtig og flot grafik, men ligesom i de øvrige nye Audier er fingeraftryk alt for tydelige. Der skal også betales ekstra for Apple Carplay, der hos Audi hedder smartphone interface. Der fås også en større skærm på 10,1 tommer, men den leveres kun, hvis man investerer i navigation, hvor pakken så koster hele 37.000 kr. Heldigvis har Audi beholdt en række centrale knapper, så man f.eks. kan skrue ned for varmen og aktivere sædevarmen uden at skulle ind i en skærmmenu.

Bagagerummet er stort, men vil man hellere prioritere ekstra benplads på bagsædet, kan sædet rykkes frem.

Rimelig pris Jeg tester basisudgaven, 35 TFSI, med syvtrins S-tronic-automatgear, som koster 410.722 kr., mens versionen med manuelt gear fås fra 382.857 kr. Testbilen er dog med advanced-udstyr, der bringer prisen op på 437.000 kr. Advanced har 18 tommer fælge i stedet for 17 tommer, kontrastlakerede kofangere og nydelige indstigningslister. Det er alt. Der findes en firmabiludgave til erhvervsleasing, kaldet advanced prestige til 408.000 kr., og den er ekstra veludstyret med bl.a. adaptiv fartpilot, udvidet digital instrumentering kaldet Virtuel Cockpit og Apple Carplay. Denne prestigepakke kan også købes af private formedelst 18.000 kr. og er standard i tilbuddet om privatleasing, der lyder på 4400 kr. om måneden, dog med 30.000 kr. i førstegangsydelse. Priserne ligger generelt fornuftigt og er mere eller mindre på niveau med konkurrenterne. Og som det desværre er tilfældet blandt de såkaldte premiumproducenter, skal der betales ekstra for adaptiv fartpilot, som i dette tilfælde koster 7500 kr. Der er også såkaldt progressivt styretøj til 6000 kr., og det er alle pengene værd. Det tilfører noget ekstra køreglæde til bilen og virker på den måde, at det gør styringen mere direkte, og uden at det på nogen måde giver ustabilitet ved høj fart.

Otte år fik den første generation Audi Q3 lov at leve. Dengang lillebror til Q5-og Q7-modellerne og dermed Audis tredje SUV. Siden er der kommet et par SUV'er mere, endda en elbil, men en helt ny Q3 er stadigvæk interessant at beskæftige sig med. Fotos: Christian Schacht

Lækkert styretøj Og ja, Audi Q3 kører godt. Forstået på den måde, at den er en rolig og velafbalanceret komfortbil med god affjedring, men ikke noget entusiastkøretøj. Det er der i øvrigt ikke mange SUV'er, der er. Testbilen har fabrikkens fornemme matrix full LED-forlygter med matrix-funktion til 34.520 kr., men kan også leveres i en lidt mere simpel udgave til knap 16.000 kr. I princippet kører den stort set som brødrene fra den store VW-koncern, så man skal altså ikke forvente sig nogen speciel Audi-køreoplevelse. Her er storebror Q5, der kører på en decideret Audi-platform, mere sin egen, men også langt dyrere. Næh, den nye Q3 har husholdningsteknik, men en verdammt velfungerende en af slagsen, altså bortset fra automatgearet.

Anden generation Q3' s krop er større, og den var da også nødt til at vokse for at skabe afstand til den succesfulde Q2.

Alt for følsomt gear Jeg bliver aldrig venner med koncernens 1,5 benzinmotor i kombination med syvtrins DSG-gearet, for det er en følsom blanding, der lidt for ofte bliver i tvivl om, hvilket gear der er det rette, samtidig med at igangsætning kræver en yderst følsom højre fod. Enten giver man for meget gas, og så farer Q3 frem med hvinende forhjul, ellers sker det modsatte: Man rokker sig ikke ud af stedet. Jeg har oplevet det samme i andre biler fra VW-Gruppen med samme transmission og tilmed hos bl.a. Nissan og Mercedes i forbindelse med dobbeltkoblingsgearkasser. Selve benzinmotoren er hæderlig, når det gælder moderat støjudvikling og vibrationer, men du skal ikke regne med det helt vilde kraftoverskud, og glem alt om kraftige accelerationer, for det går alligevel ikke særlig stærkt. Næh, bilen kører klart bedst, når man blot tager det lidt mere gelinde, og så passer automatgear og motor også langt bedre sammen. Der er hjælp at hente, hvis man vælger dieseludgaven med 150 hk, der normalt passer bedre sammen med gearet, eller alternativt en 190 hk benzinmotor, som dog kun leveres med firehjulstræk og derfor har en merpris på over 100.000 kr.

Konklusion Men hvis vi ser bort fra de små ups, er der ikke meget andet, der trækker ned. Audi Q3har dog slet ikke samme karisma som en Volvo XC40 eller dynamikken fra en BMW X2, men den har heller ikke ulemperne fra forgængeren. Skal jeg være lidt fræk, giver en Q3 dog ikke en væsentligt anderledes vogn end en Skoda Karoq, der er 100.000 kr. billigere.