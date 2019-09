Holder niveauet

Under en kam blev der i august solgt 18.700 biler. Det er et par tusinde biler under samme måned i fjor, men ligger væsentligt over både 2016 og 2017. I 2018 var salget da også usædvanligt højt, da mange købte bil før bebudede prisstigninger.

Siden nytår er der skruet nummerplader på omkring 158.000 personbiler, hvilket stort set matcher samme periode i fjor. Det sker trods en noget ujævn start på året, konstaterer Gunni Mikkelsen, der er adm. direktør for De Danske Bilimportører.

- Konklusionen er fortsat, at vi samlet set på året er på et ganske højt og meget tilfredsstillende niveau. Der har været lovgivning, som resulterede i et meget stærkt første kvartal, og derefter en normalisering på niveau med sidste år, lyder det fra Gunni Mikkelsen.