Klassikere på strøm

Med elbilernes fremmarch har en række initiativrige ingeniører fra både store producenter og sidegadeombyggere kastet sig over at konvertere klassiske biler til elbiler. Vi har fundet nogle af de mest forførende eksempler.

Problemet er, at hvis først man får fingrene i én, så køber man samtidig et læsfuld fejlbarlig mekanik fra 1960'erne, som både er dyrt at holde kørende, og hvis miljøaftryk er på størrelse med, hvad en villavej med moderne biler belaster omgivelserne med.

Ved lanceringen kaldte Enzo Ferrari Jaguar E-Type for verdens smukkeste bil, og E-Typen har længe udgjort en del af Museum of Modern Art i New Yorks permanente samling. En bil så smuk og elegant, at selv den uindviede automobilignorant ved første øjekast vil opleve Jaguar E-Type som et visuelt hold kæft-bolsje.

Priserne er endnu ikke på plads, men det er Jaguar Classic, der står for ombygningerne og konstruktionen, og her har man de originale planer og tegninger for E-Typen, så det bliver ikke mere autentisk Jaguar og miljørigtigt end det her.

Men sidste år meldte Jaguar så ud, at man planlægger at sætte Jaguar E-Type Zero i produktion, og at de første biler vil blive leveret i 2020.

Sådan behøver det ikke at være. Tilbage i 2017 viste Jaguar en showudgave af en renoveret E-Type, hvor den gamle forbrændingsmotor og gearkasse var erstattet af en elmotor og et 40-kWh-batteri. Bilen hed Jaguar E-Type Zero og var tænkt som en måde at skabe opmærksomhed omkring Jaguars elektriske ambitioner inden lanceringen af Jaguar I-Pace.

Så mens rækkevidden ikke er af Tesla-karakter, er bilerne lette og underholdende som originalerne. Især den ombyggede VW Type 2 surfbus er forførende, og da den som oftest bare skal køre ned til stranden med et board bagi, behøver den ikke at kunne køre mere end 100 kilometer på en opladning.

Samtidig med at Zelectric monterer batterier og el-motorer, tilbyder virksomheden at renovere resten af bilen til concours-stand. Batteristørrelser og motorkraft varierer, men da bilerne i de fleste tilfælde er fritidsbiler, tæller den underholdende køredynamik og bilens originale karakter mere, og det vil et stort og tungt batteri spolere.

Men det er ikke kun Jaguar, der leverer klassiske biler med elkræfter under hjelmen. Zelectric i Californien har specialiseret sig i at ombygge luftkølede tyskere som klassiske Porscher og Volkswagen-bobler og -busser.

Den lille Fiat 500 med et 15-kWh batteri kan ombygges for omkring 150.000 kroner, mens en Range Rover med et 80-kWh batteri koster over en halv million.

For at bevare entusiastkarakteren har Electric GT valgt at montere en manuel gearkasse, selvom de fleste elbiler fra naturens side kommer med automatisk gear, da en elmotor ikke behøver de klassiske gearskift. Men ved at montere en femtrins G50 Porsche-gearkasse har Electric GT holdt fast i originalens skiftekulisse mellem sæderne. Batteriet er på 30 kWh, så forvent ikke en rækkevidde på meget mere end 130 kilometer.

Men den er ikke placeret mellem akslerne som på en Tesla, for det tillod kabine og designet på den originale Mercury ikke. I stedet for er batterierne splittet op og placeret strategisk smart for vægtfordelingen, uden at det går ud over den klassiske kabine.

Det er hovedsageligt i Californien, at bølgen med at ombygge klassikere til elbiler har fået fat, og en af de mest outrerede ombygninger er af en Mercury Coupé fra 1949.

Dansk tålmodighed

Hvis sådan en eldreven klassiker frister, er vurderingen fra de eksperter, vi har talt med, at det med nok penge og en fokuseret indsats formodentligt godt kan lade sig gøre at få en ombygget klassiker med elektrisk drivlinje indregistreret på danske plader. Men da det ikke endnu er kortlagt territorium med en klar præcedens, så er det ikke ligetil.

Bilens ydelse skal matche originalens inden for 20 procent (her dumper Jaguar E-Type Zero, da originalen kun havde omkring 225 hk - reelle og ikke SAE-hk - og den ombyggede præsterer 300 hk). Derudover skal bilen EMC-testes, så man kan fastslå, hvor meget elektronisk "støj", den udsender, for vi kan jo ikke have biler trillende rundt i trafikken, som påvirker mobiltrafik osv. Det koster i omegnen af 30.000 kroner at få den testet, og så skal den bestå testen. Så vejen vil være lang og snørklet.

Men fænomenet med at ombygge klassiske biler til elbiler er også kun i sin vorden, og i takt med, at flere og flere elbiler kommer ud i trafikken, vil efterspørgslen efter elektriske klassikere formentlig stige, og så må en entusiast med dybe lommer tage rejsen gennem systemet, så vi får et klart billede af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan.