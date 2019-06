Klassiker fra Melodi Grandprix genfødt i Mercedes-reklame

Nu har sangen fået nyt liv. Marketingfolkene hos Mercedes faldt over, at der egentlig ikke er ret langt fra refrænet "Video, video" til "Vito, Vito", som er navnet på den mellemstore Mercedes varevogn, der bl.a. konkurrerer mod VW Transporter og Ford Transit, og på hvide plader hedder V-klasse. Som sagt, så gjort.

Ingen vej tilbage

- Da idéen først var født, tog den hurtigt fart, og der var ingen vej tilbage, fortæller Lars van het Erve, Head of Marketing Operations hos Mercedes-Benz Vans, der står bag kampagnen.

- Da vi havde gået og sunget "Vito Vito" en hel dag, blev vi enige om, at vi simpelthen var nødt til at føre projektet ud i livet. Og heldigvis var Jens Brixtofte også med på den lidt utraditionelle idé. Videoen skal vise, at chauffører - i dette tilfælde Jens - ikke har lyst til at forlade deres Vito, fordi den både er robust, komfortabel, sikker og sjov at køre i. Og så er den god, når man skal slappe af. Samtidig håber vi, at musikvideoen kan fremkalde nogle smil, siger Lars van het Erve.

Det var i sin tid den dengang 25-årige Jens Brixtofte, som selv skrev hittet. Som et kuriosum vandt Brixx og "Video Video" i 1982 foran Tommy Seebachs "Hip hurra det' min fødselsdag" ved det danske Melodi Grandprix. Ved den internationale Eurovision-finale i England samme år fik "Video Video" fem point og landede på en plads nummer 17 ud af 18 deltagende lande. Her vandt tyske Nicole med "Ein bißchen Frieden". Til gengæld viste "Video Video" sig at have potentiale til at blive en dansk MGP-nyklassiker, som stadig holder i dag.