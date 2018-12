Jul fra den bløde stol

Så var det sgu i år, det skete. Jeg har haft det som mål de seneste 25-30 år, men i ÅR blev det til virkelighed.

Jeg har - for første gang i den tid, min voksne hjerne kan huske tilbage på - nået at få alle, som i ALLE, julegaver i hus inden 1. december.

Jeg kan med god samvittighed sætte mig i den bløde stol og i fulde drag nyde den søde tids lys, dufte og fjerne skrig fra forretningsgaderne, hvor folk er ved at trampe hinanden ihjel for at få fat i lige netop DET stykke plastic, som ungerne denne jul bare ikke KAN leve foruden.

Og jeg kan med et stort gløggfedtet smil tænke på, hvordan jeg i år ikke skal få spat af gavekøbere foran mig i køen, der liiiiiige skal have pakket 11 gaver ind - og gerne seks af dem med "drenge"-gavepapir og fem med "pige"-gavepapir. PAK DEM DOG SELV IND DERHJEMME, SÅ VI ANDRE KAN KOMME TIL!!! (okay, roooo på nu) ... Nå, men alt det slipper jeg for i år.

Alle de bløde, men fornuftige, gaver til de mindste, som man inderst inde godt ved, de i længden bliver glade for, selvom det nok lige på selve aftenen kan virke som en skuffelse, er på plads. De nemme boggaver til familiens ældre segment er bestilt, betalt, modtaget OG pakket ind.

Oven i hele hatten - eller rettere nissehuen - er al madindkøb til den store aften, hvor vi lægger spisebord til otte juleglade gæster med smag for and, flæskesteg, medister og hele det klassiske rødbrune regiment af rodfrugter og garniture, OGSÅ på plads. Selv vin, øl, sodavand og alt det søde er fandme OGSÅ klaret og klar til at blive skovlet indenbords 24. december.

Og jeg har kun én at takke for, at julen 2018 tegner til at blive den nemmeste, mindst stressede, mest rolige, siden det i min sene ungdom gik op for mig, HVOR meget arbejde det kræver at få sådan en enkelt aften til at glide på meder: min kone.

Det er hende, der har stået for gaverne, for maden, for invitationerne, for to-do-listerne, for mandelgaven. Jamen for ALT!

... og ... øøøøøh ... gaven til hende ... øøøøh ...

Nå okay, måske jeg alligevel skal vente lidt med at sætte mig til rette og grine højt og hånligt ad alle dem, der ikke har fået styr på hele julepakken endnu.

Vi ses derude i myldret.

Og husk: PAK FOR FANDEN SELV GAVERNE IND, SÅ VI ANDRE KAN KOMME TIL OG KOMME HJEM I EN FART!!!!