I næste weekend er det rent op ad bakke i Vejle

Hillclimb. Ordet alene emmer af bilhistorie, og disciplinen, hvor chauffører konkurrerer mod uret for at køre hurtigst muligt op ad nogle udfordrende serpentinerveje, er blandt de ældste i motorsporten.

Den første kendte hillclimb ved La Turbie nær Nice i Frankrig fandt sted for så længe siden som 31. januar 1897.

Overalt i verden afholdes der hillclimb, og selvfølgelig også i Danmark. Det nok mest kendte løb er Munkebjerg Hillclimb, ved Vejle, der i år foregår søndag 11. august. Her er der gratis adgang til at betragte løbet med de klassiske biler, men der er også en række racerarrangementer lørdag.

De i alt 107 biler, der er mellem 29 og 86 år gamle, starter med et minuts mellemrum på sydsiden af Vejle Fjord og kører op ad serpentinevejen med mål ved Munkebjerg Hotel. Bilerne kører ruten fem gange, to gange træning og tre heat i selve løbet. Ruten er 1,6 kilometer med en række krævende sving. For at gøre det hele så retfærdigt som muligt er der er en række klasser, alt efter, hvor gamle bilerne er.