Hvem er Jeppay?

Tilbage i 2014 er vores mormors liv ved at synge på sidste vers. Vi børnebørn får at vide, at der vil være en lille sum penge til os hver, og vi må bruge dem, ligesom vi har lyst til. Hun ønsker blot, vi bruger dem på noget, som vi virkelig ønsker os.

Jeg havde nogle måneder forinden fået en tur bag på min otte år yngre lillebrors Suzuki GSXR 250 - en hidsig lille maskine, der først brokker sig ved små 17.000 omdrejninger.

De to begivenheder startede noget inde i mig. Jeg var hooked på to hjul.

Mormor går bort, og pludselig er det meget muligt at tage kørekort til MC. Mik Markers 100% MC Køreskole var stedet for mig. Passioneret fyr, oceaner af erfaring og et smittende humør. En genial kombination for en rastløs fyr som mig. En mand, jeg stadig anbefaler den dag i dag.

Det ene skridt tog det andet, og hos Mik blev jeg forelsket i Yamahas MT-07. En naked streetbike med 689 cc, 2 cylindere og et moment, som får enhver til at holde godt fast.

Stor selvtillid, fra du sætter dig op, overblik, oprejst kørestilling og en super nem betjening understøttet af en behagelig siddestilling. Jeg måtte have en MT-07, og så skulle standardudstødningen skiftes ud.

Sideløbende med min nyfundne interesse for motorcykler har jeg været passioneret gamer og haft store interesse i at tage billeder og lave film. GoPro kom ind i billedet.

Jeg researchede GoPro-mulighederne for montering på motorcykel eller person, hvordan jeg fangede bedre lyd end den medfødte fra GoPro og mange andre aspekter af det virke, der skal til for at dokumentere mine oplevelser.

Youtube bliver brugt af milliarder af mennesker hver time, og hver gang, man skal blive klogere på noget, læser man om det, men aldrig uden lige at have luret det på Youtube også. Jeg skal ikke være nogen undtagelse.

Havde brug for et navn, men tænkte det til døde. Til syvende og sidst endte jeg med at vælge et kort navn, som alligevel lænede sig meget op af mit rigtige navn.

Siden da er min interesse samt kærlighed vokset støt. Jeg har oplevet en lille smule, jeg er ikke helt grøn længere, men jeg er heller ikke nogen trackday-gud eller en kopi af Valentino Rossi (MotoGP-legende).

Jeg er din "average Joe" - dog vil jeg gerne stå ved, at jeg har prøvet en håndfuld forskellige maskiner i forbindelse med min Youtube-karriere, og jeg er blevet en bedre motorcyklist hele vejen igennem.

Har været på trackday i regnvejr og lært mine grænser at kende og tilmed fået dem rykket.

Fremover i min klumme her vil jeg komme ind på oplevelser, udstyr, maskiner, nyheder i branchen og projekter, der foregår på min Youtube-kanal, som man altid er velkommen til at følge, man skal blot søge på JEPPAY og trykke abonner, så følger man med.

Dette var en introduktion til, hvem jeg er, og lidt baggrund.

Glæder mig til næste klumme!