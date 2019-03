Høj Nissan tilbage i front

Crossoveren Nissan Qashqai blev Danmarks mest solgte bil i februar, hvor elbiler og plug-in-hybrider igen gik meget frem.

Gamle kendinge og nye navne, som tegner billedet på hver deres måde. Sådan kan bilsalget i februar beskrives. Her er den høje Nissan Qashqai tilbage som nummer et på listen over Danmarks mest solgte bilmodeller. Til gengæld er en ellers tidligere topscorer og nummer et, nemlig Peugeot 208, røget langt ned ad listen til en ottendeplads, mens VW Golf er rutsjet helt ned til en 14.-plads. Citroën C3 ligger nu stabilt højt, godt hjulpet af kampagnetilbud, mens den lille Citroen C1 som en af få mikrobiler er med i top-5 ligesom i januar - også med kampagnetilbud hæftet ved. Den aldrende Renault Clio, som sælges på bud, er også tilbage i toppen.

Top-20 i februar 1. Nissan Qashqai: 6532. Citroën C3: 599



3. Renault Clio: 563



4. Toyota Yaris: 510



5. Citroën C1: 476



6. Skoda Octavia: 470



7. VW Polo: 461



8. Peugeot 208: 452



9. Skoda Fabia: 426



10. VW Up: 421



11. Toyota Aygo: 391



12. Ford Fiesta: 369



13. VW T-Roc: 366



14. VW Golf: 362



15. Peugeot 308: 348



16. Skoda Citigo: 345



17. VW Passat: 337



18. VW Tiguan: 334



19. VW Touran: 302



20. Mercedes C-klasse: 295



Den nye elektriske Hyundai Kona Electric er den foreløbige frontløber i bølgen af elektriske biler. Foto: Jens Overgaard

Koreanere i top I den elektriske afdeling fortsætter elbilerne deres fremmarch, efter der kom mere ro om afgifterne ved årsskiftet, mens importører som især Hyundai har fået sendinger af Kona Electric hjem. Her blev der solgt 218 elbiler i februar mod 258 i januar, hvilket i alt er 476 elbiler mod 83 biler i samme periode i fjor. Her ligger Hyundai nummer et med 193 elbiler, fulgt af Tesla med 92 elbiler og Nissan med 64 af slagsen. På plug-in-fronten er Kia nummer et fulgt af Mitsubishi og Hyundai. Plug-in-hybriderne, hvor nogle er blevet billigere, har også fået mere vind i sejlene. Her er i januar og februar solgt 830 biler mod 598 i samme periode i fjor. Gunni Mikkelsen, som er direktør for De Danske Bilimportører, konstaterer, at der er sket en bevægelse. - Det er en fornøjelse at se, hvor godt det går for salg af elbiler og hybridbiler. Der er ingen tvivl om, at de politiske afklaringer omkring afgiftsvilkårene og den store fokus fra klimadebatten spiller en væsentlig rolle i den positive udvikling i salgstallene - så uagtet at tallene fortsat er små, er udviklingen meget tilfredsstillende, siger han.

Niro PHEV er med til at gøre Kia til det mest solgte mærke inden for opladningshybrider. Foto: Jens Høy

Flere køber før prisstigning Samlet set rundede bilsalget i februar cirka 18.600 biler, hvilket er en lille halv snes procent over salget i samme måned i fjor, men et stykke under januar, hvilket er i tråd med tidligere år. Der er dog ingen tvivl om, at flere har købt bil op mod de bebudede prisstigninger, som sker 1. april, når den nye WLTP-beregning af brændstofforbruget, og dermed afgifterne, træder i kraft. - Februar er traditionelt en måned, der ligger lidt lavere end eksempelvis januar, fordi der er nogle dage færre i måneden, og mange danskere bruger en uges tid på vinterferie, men resultatet for i år er ganske pænt, siger Gunni Mikkelsen.