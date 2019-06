Historiske vingesus til kæmpe biltræf

Der er masser af historiske tråde til omverdenen, når Wedelslund Gods i det østjyske igen i år danner ramme om det, arrangørerne kalder for "Danmarks største havefest for klassikerfolket".

Grundlovsdag 5. juni er der en række markante temaer blandt de 1.400 - 1.500 køretøjer og 3.000 gæster på Wedelslund Gods. Her er således et tema med en stribe biler fra tv-serien "Badehotellet", der foregår i årene op mod Anden Verdenskrig. Under temaet "Hippierne kommer" er der dømt masser af flower power garneret med biler fra 1950'erne og især 1960'erne. Her er der helt naturligt plads til Volvo Amazon Klub Danmark, der markerer klubbens 25-års jubilæum. Datoen er også 75 års dagen for D-dag og dermed de allieredes invasion i Normandiet, som var med til at befri Europa. Derfor er der også inviteret klassiske militærkøretøjer fra dengang.