Her er fem af de bedste spil til Oculus Quest

"Beat Saber" er et af de sjoveste spil på Oculus Quest, selv om det ikke er eksklusivt til konsollen. Det udnytter langtfra alle mulighederne for VR, men det er et godt sted at begynde for at få føling med de bevægelsesfølsomme controllere. Og så er det sjovt, vanedannende og hårdt, når man spiller på de sværeste sværhedsgrader. Pr-foto

Hvis du netop har erhvervet dig Oculus Quest og har svært ved at vælge mellem de mange spil, er her fem af de spil, vi har haft det sjovest ved at spille, mens vi testede VR-sættet.

1. "Beat Saber" Hvis du har spillet VR og endnu ikke har prøvet "Beat Saber", har du gjort det forkert. "Beat Saber" er for VR, hvad "Guitar Hero" og "Just Dance" er for konsollerne, og det er mindst lige så sjovt og vanedannende. Konceptet er simpelt og rimeligt originalt: Du er bevæbnet med to lyssværd, ét rødt, ét blåt og ét i hver hånd. Når du spiller, kommer der røde og blå kasser flyvende imod dig med pile på, og du skal skære igennem kasserne i de retninger, pilene viser. Det går hurtigere og hurtigere i takt med, at du skruer op for sværhedsgraden, og det hele foregår til intens, bastung musik, som passer perfekt til konceptet.

2. "Super Shot" I "Super Shot" får du lov at være Neo i "Matrix", John McClain i "Die Hard" eller hvilken som helst actionhelt, du har drømt om at være som barn. I "Super Shot" kastes du nemlig ind i scener, hvor modstanderne vælter imod dig, og du skal ene mand besejre dem ved hjælp af, hvad du tilfældigvis har ved hånden. Den lille twist i "Super Shot" er, at alle modstanderne bevæger sig i super slowmotion, så længe du ikke selv bevæger andet end hovedet. Derved kan du hele tiden orientere dig om dine muligheder, og så tålmodigt og på imponerende vis besejre fjende efter fjende - også når du er håbløst i undertal og kun bevæbnet med en hæftemaskine.

3. "Vader Immortal" Grafisk er "Vader Immortal" et af de mest imponerende spil til Oculus Quest. Her begiver du dig ud på en cinematisk rejse i Star Wars-universet, der kommer imponerende flot til live - både visuelt, indholdsmæssigt og på lydsiden. Der er humor, action og overraskelser, og det hele er ikke "bare" lyssværd - hvis nu lysten for lyssværd blev stillet i "Beat Saber".

4. "Moss" "Moss" er det mest rolige spil på listen her og minder ikke om nogen af de andre titler. I "Moss" styrer du en lille mus bevæbnet med en kårde og hjælper musen med at løse en række gåder for at avancere. Det er en stemningsfuld, magisk verden og rejse, du begiver dig ud på, og det foregår i et afslappende tempo.

5. "Robo Recall" "Robo Recall" er nærmest det modsatte af "Moss". Her er hæsblæsende action med masser af humor, robotter og våben. Du har til opgave at pensionere, eller "recalle" en masse robotter, der pludselig er blevet onde, og bliver derfor kastet ind, hvor der er flest af dem, med et arsenal og en række evner, der matcher modstanden. Du får "hjælp" af en mere eller mindre intelligent computer - eller to. Det er både sjovt, hæsblæsende og hårdt at besejre bølge efter bølge af autonome robotter.