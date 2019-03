Her er det svenske svar på Tesla Model 3

Volvo XC40 skubber V40 ud

Nogle vil nok spørge, om Polestar 2's karrosseri, som bygger på Volvos nye fleksible Compact Modular Architecture-platform (CMA), skal danne basis for den næste Volvo V40. Men det afviser Volvo Danmark. Producenten sælger nemlig alle de høje XC40-modeller, som man kan sprøjte ud, simpelthen fordi kunderne vil have høje biler.Så derfor skrues der op for produktionen her, når produktionen af Volvo V40 stopper om et par måneder. Til gengæld kommer der både en plug-in-version og en rent elektrisk Volvo XC 40 inden for et års tid.



Der har været spekuleret i en halvhøj afløser til Volvo V40. Men en sådan er der p.t. ikke officiel bekræftelse af.