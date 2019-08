Her er der komfort, afslappet stemning og moderne teknik

Der er også en række modeller til erhvervsleasing, men her er det 1,5 og 2,0 diesel, der dominerer, og her starter priserne ved 321.000 kr. for en 130 hk diesel med automatgear og Platinumudstyr, men især en kraftig 180 diesel, også med automatgear, falder i øjnene til en skatteværdi på 359.000 kr.

Den nye franskmand placerer sig midt i en af Danmarks mest populære bilklasser og har gode gener, for teknikken stammer nemlig fra Peugeot 3008 og Opel Grandland X, som C5 deler stort set hele teknikpakken med. De to kolleger har for længst bevist deres værd, f.eks. da 3008 blev Årets Bil i Danmark i 2017.

Det er bl.a. derfor, jeg er vild med Volvo XC60, hvor svenskerne ikke har forsøgt sig med desperate opstramninger af undervognen, men bare er gået målrettet efter at gøre kørslen så behagelig som muligt. Forleden dukkede der en ny og meget komfortabel SUV op på bilredaktionen: Den helt nye Citroën C5 Aircross, og nej, det er måske ikke så overraskende, at den også slår kraftigt ud på komfortbarometret, men bilen, der er i klasse med Nissan Qashqai & co., har skam også en række andre talenter, skulle det vise sig.

Instrumenteringen består af almindelige analoge ure i de to billigste udstyrsvarianter, men her i Platinum er der to digitale skærme, en til instrumenterne og selvfølgelig en skærm i midten, der følger med i alle modeller.

Ja, jeg ved godt, at der i 2011 kom en C4 Aircross, baseret på en Mitsubishi ASX, men den var mest til glemmebogen, så vi skal faktisk helt frem til 2017, da man præsenterede C3 Aircross. Nu er storebror her så, og vi tester C5 Aircross i den formentlig mest populære version.

Citroën har således været ganske længe om at entrere markedet for crossovere og de lidt større SUV'er.

Her er de to fætre væsentligt mere stilrene.

Citroën har valgt at køre videre med det design, vi kender fra bl.a. C3 og C3 Aircross, altså med de meget sammenknebne øjne af forlygter, nærmest bygget i etager, det enorme logo og en stribe felter med en slags kontraster, der gør, at man godt kan opfatte C5'eren som noget pyntesyg.

Kan man finde yderligere 30.000 kr. til Platinum, bliver C5'eren forkælet med store 19 tommer alufælge, der virkelig gør noget godt for vognens design, en parkeringssensor, der også virker foran, og et bakkamera.

Basisudgaven er generelt ganske skrabet og mangler alufælge, p-sensor bag, må nøjes med aircondition frem for klimaanlæg og har heller ikke tagrælinger, Apple Carplay og læderrat. Altsammen er standard i Iconic, der således er et attraktivt tilbud. Og man får meget for de 25.000 kr., den koster ekstra.

Ikke den mest rummelige

Generelt er Aircross en praktisk bil. Omme på bagsædet er der en slags separate stole, der kan forskydes i længden med op til 16 cm, så man selv kan prioritere mellem bagagerum eller plads til rejsende bagi. Benpladsen sætter dog ikke nye standarder, men går lige an til voksne på 180 cm i længde. Til gengæld sidder man højt, så der er et godt overblik herommefra. Og det er altid skønt, når en bil har usb-stik, lamper til natlæsning og egne dyser til frisk luft på bagsædet.

Selve bagagerummet er stort og let at anvende.

Under gulvet er der et meget generøst ekstra rum, og her er det let at gemme ting af værdi for evt. tyveknægte. En adaptiv fartpilot koster desværre 10.000 kr. ekstra, men den bør man unde sig selv.

Full LED-forlygter er standard på Sport Line og fås slet ikke til de øvrige varianter.

Men tilbage til den ultrakomfortable opsætning af hele bilen. Forsæderne er gjort ekstra bløde og behagelige, så de understøtter fjedre og støddæmpere, der alle er sat op til at gøre kørslen så behagelig som muligt. Man skal dog helt op i en særlig dyr Sport Line-variant for at få de særligt avancerede komfortsæder med ekstra blødt skum, men efter standardsæderne at dømme er der vist ingen grund til at kigge efter noget, der er endnu blødere.