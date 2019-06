Her er den nye Land Rover Defender

Jaguar Land Rover viser en bil, som et stykke hen ad vejen er tro mod sit kantede ophav, men som samtidig er helt sin egen. Det er også nødvendigt, når vi er i en klasse, hvor der ikke er mange lignende ikoner. Det skulle da lige være Mercedes Geländewagen, der har rødder tilbage til 1979, og som netop er kommet i en anden generation, der ligner forgængeren op ad dage. Her har Land Rover dog ændret mere på udtrykket, som stadig er umiskendelig britisk.

Derfor gør Jaguar Land Rover også en dyd ud af at fortælle, hvor mange kontinenter og hvor ekstreme test den kommende Defender har været udsat for. Producenten løfter samtidig sløret for de første officielle og formummede billeder af den nye model, som vises umaskeret senere på året.

Hårde test

Den nye Defender testes netop nu i Kenya, hvor den trækker tung last, kører gennem floder og forcerer områdets krævende terræn. Fabrikken slår på tromme for, at den vil have gennemgået ikke færre end 45.000 individuelle test i nogle af verdens mest ekstreme klimaer, når den lanceres senere i år. De fleste kunder vil dog først kunne forvente at have bilen i 2020.

De grundige test strækker sig fra 50 graders varme i den amerikanske Nevada-ørken til minus 40 grader på Arktis og op til 10.000 fod i Rocky Mountains i Colorado. Men bilen skal også kunne begå sig på snoede veje. Og dens dynamiske evner er fintunet på den berømte Nordschleife i Tyskland.

- Ud over laboratoriet-test har vi kørt over 1,2 millioner kilometer i den nye Land Rover Defender igennem alle typer terræn og i ekstremt klima for at sikre, at det er den sejeste og mest kapable Land Rover, der nogensinde er produceret, lyder det fra Nick Rogers, som er direktør for ingeniørerne hos Jaguar Land Rover.

Jaguar Land Rover har ikke afsløret yderligere detaljer om modellen. Men ifølge udenlandsk motorpresse kommer den både i kort version på 90 tommer og en lang på 110 tommer som i dag. Samtidig er der lagt op til flere modellinjer og specialmodeller.