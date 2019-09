Sløret løftes nu en smule for en af årets største bilnyheder. VW viser nemlig det første billede af den nye Golf 8, som ventes at blive vist til oktober.

Den nye model har med sin karakteristiske brede C-stolpe klare designtråde til modellens forhistorie. Den lanceres med en række nye teknologier, som blandt andet omfatter fuld opkobling til internettet, mulighed for digitaliseret og opkoblet instrumentering og en ny generation af milde hybridmotorer, som skal være med til at spare på dråberne, så mærkets samlede program lever op til skærpede EU-krav.

Kommer i første kvartal

VW har ikke sluppet oplysninger om målene for den fem dørs hatchback. Men ifølge udenlands motorpresse følger også en Variant med en akselafstand, der er forlænget med 50 mm for at give mere plads. Det kan VW dog ikke bekræfte på nuværende tidspunkt.

Den nye Golf ventes først for alvor på markedet i 2020. Men ifølge medierne lancerer VW bevidst modellen i år. Ikke alene for at kunne leve op til egen målsætning, men også for at Euro NCAP kan sikkerhedsteste bilen i år, før kravene skærpes i 2020.

Danske priser eller udstyr kendes endnu ikke for bilen, der forventes at lande herhjemme i slutningen af første kvartal til næste år.