Her er den nye BMW 1-serie med træk på forhjulene

De største versioner kan, ligesom forgængeren, også fås med greb på alle fire poter. BMW lover dog, at køredynamikken og engagementet stadig er i den atletiske afdeling. Det sker bl.a. med hjælp fra systemet ARB (actuator contiguous wheel slip limitation), som oprindeligt er udviklet til elbilen BMW i3, og som ifølge den tyske producent tillader, at man kører mere til grænsen, uden at hjulene mister grebet. I forvejen har sydtyskerne også gode erfaringer med forhjulstræk i bl.a. Mini, BMW X1 og BMW X2.

Mere plads i kabinen

På den praktiske front justerer producenten let på dimensionerne i modellen, der kun kommer i en femdørs version og lover på bundlinjen, at der mere plads indendørs. Det skal især give mere luft til albuer og knæ på bagsædet, mens bagagerummet også vokser med 20 liter til 380 liter.

Helt naturligt bliver 1'eren opgraderet med en stribe nye teknologier, vi også kender fra de andre BMW-modeller. Som standard har bilen bl.a. nødbremse med fodgænger-genkendelse og vejbaneassistent, og man kan tilkøbe køassistent og advarsler for krydsende trafik. Der kan suppleres med bl.a. full LED-forlygter, panoramaglastag, elektrisk bagklap, head up-display, fuld digital instrumentering, muligheden for at bruge sin telefon som nøgle, og BMW's gesture control, hvor betjeningen kan ske med fagter. Her er også mulighed for at bygge ud med en personligt talestyret assistent, som vi kender det fra 3-serien.

Der kan vælges mellem de fire forskellige linjer Advantage, Sport Line, Luxury Line og M Sport. M-model med 306 hk Grund-motoriseringerne spænder foreløbigt over to benzinmotor og tre dieselmotorer. På benzindelen er det basismodellen 118i med 140 hk samt den voldsomme M135i xDrive med 306 hk.

Dieselerne spreder sig fra 116d med 116 hk over 118d med 150 hk til 120d xDrive med 190 hk. I den ikoniske M135i xdDrive leverer den firecylindrede motor et moment på 450 Nm, som betyder, at 0-100 km/t klares på 4,8 sek., mens topfarten er 250 km/t. Den har et nyudviklet mekanisk differentiale samt Launch Control. M-sportsstyring og M-sportsbremser er standard på modellen. Den nye BMW 1-serie vises officielt på den store IAA messe i Frankfurt til september. Danske priser og udstyr kendes endnu ikke.