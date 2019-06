Her er de mest lovende spil fra årets E3-messe

E3 har ændret form over årene. Det er gået fra en lukket fest for presse og spilindustri, til en overrendt festival for gamere, og har nu fundet et leje imellem de to. I år deltog et sted mellem 60 og 70.000 på E3.

I år havde flere større studier fokus på abonnement. EA, Ubisoft og Xbox slog på tromme for egne abonnementsløsninger, og som gamer står man nu over for samme mulighed og udfordring, som vi kender fra serie-streamning. Her kan det være svært at få det hele med, når det kræver abonnement hos både Netflix, HBO, Amazon og flere andre.

Cyberpunk, Star Wars og Master Chief

CD Project Reds kommende storspil Cyberpunk 2077 (16. april) var allerede før E3 et af de mest ventede spil, og E3 gjorde absolut intet for at dæmme op for hypen. Microsoft inkluderede en omfattende Cyberpunk-trailer under sin store showcase og kunne her afsløre, at Keanu Reeves medvirker i spillet. Dét fik salen til at juble, allerede før Keanu Reeves dukkede op for selv at fortælle nærmere om sin deltagelse i Cyberpunk 2077. Vi så derudover en timelang demonstration af gameplay fra selve spillet, og det er et enormt og gennemført univers, Cyberpunk byder på - med et tilhørende spændende gameplay. Cyberpunk 2077 kan meget vel blive årets spil i 2020.

Star Wars: Jedi Fallen Order (15. november) fra EA er et andet spil med masser af hype, og efter at have set gameplay og hørt nærmere om den kommende stortitel er det svært - især som Star Wars-fan - ikke at glæde sig. Der er lagt op til en storladen solooplevelse, der støtter op om og udbygger det eksisterende univers, med lyssværd-dueller og alt, hvad der hører til.

Microsoft bekræftede, at den kommende Xbox er på vej under navnet Project Scarlett, men kunne ud over at love masser af power under motorhjelmen, ikke fortælle meget nyt om konsollen. Der bliver til gengæld skruet op for spil-abonnementet Xbox Game Pass med hele 60 kommende spil på vej, og tendensen med abonnement-styret spiladgang, er Microsoft ikke ene om. Sony og EA er allerede hoppet på bølgen, og på E3 meldte Ubisoft sig også under fanerne med Uplay+.

Microsoft lovede 14 kommende eksklusive titler med premiere på Game Pass, heriblandt Gears 5 (10. september), Forza Horizon 4: Lego Speed Champions (ude nu), der fungerer overraskende godt, og den længe ventede opfølger Ori and the Will of the Wisp (11. februar), der så fantastisk flot ud. Endelig var der trailer for Halo Infinite, der vil være lanceringstitel på den kommende Xbox-konsol.