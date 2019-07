Her er Kias nye spydspids i den høje klasse

Den halvhøje Xceed er Kias nye bud i den Crossover-klassen. Modellen får mulighed for konstant at være online med løbende trafikopdateringer.

Den nye Ceed-familie fra Kia fortsætter med at knopskyde. Efter flere ugers opvarmning er Kia nemlig nu klar med de endelige billeder og data omkring den nye xCeed, som er en bil, der lander i samme hjørne af bilmarkedet som VW T-Roc og Nissan Qashqai.

Trafikmeldinger online

Det er da også den høje kørestilling i det let coupéafrundede karrosseri, som skal være med til at sælge modellen, der i forhold til de andre modeller i Ceed-familien også har en anden front med en nydesigent "Ice cube"-LED lyssignatur.

Inden døre byder Xceed ellers på en instrumentering, som er centreret omkring en central og "flydende" berøringsskærm. Her styres flere funktioner også med "touch "-kontakter på skærmen ud over klassiske drejekontakter. Xceed bliver en af de første biler fra mærket med det nye UVO Connect telematik-system, som konstant er online og for eks. kan give en række realtime trafik-oplysninger om bl.a. trafik kø, vejr og parkeringspladser.

De kan i bedste fald ses på en 10,25 tommers storskærm, som dog er ekstraudstyr, men som kan splittes op, så flere enheder eller funktioner kan ses på samme skærm. På sikkerhedsfronten kan modellen fås med en række systemer som adaptiv fartpilot og vognbaneassistent, som gør bilen delvis selvkørende på niveau 2, som vi også kender det fra de andre Ceed-modeller.

De, der vil mere, kan bl.a. opgradere med digital instrumentering, som omfatter en storskærm på 12,3 tommer, lyd-system fra JBL samt ventilerede forsæder eller bagsæder med varme. Kia lover her en pæn finish, og der kan endda bestilles en gul interiør-pakke med detaljer som gule syninger og gul lakering i kombination med sort højglans-lak.