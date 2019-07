Henriettes Citroën 2CV skaber god karma

Der er signalværdi i Henriette Weis Klausens spraglede Citroën 2CV. Hun er initiativtager til hippielejren, som startede på Classic Race Aarhus, og en af drivkræfterne bag en Youtube-kanal, en Facebookgruppe og et kro-træf for klassiske biler.

Masser af orange farve, slogans som "Peace Please", et rundt "Atomkraft? Nej tak"-klistermærke i bagruden og et indtræk med batiktrykte blomster. Henriette Weis Klausens Citroën 2CV ser ud, som om den har taget en tidsrejse fra starten af 1970'erne direkte og frem til i dag. Det har den næsten også. Når man nu er bidt af ånden fra 1968, skal bilen selvfølgelig være en 2CV. Og den skal naturligvis udsmykkes med datidens slagord. Det er filosofien hos Henriette Weis Klausen, der har en af landets mest farverige 2CV'ere. Hun er initiativtageren bag "Hippielejren", der egentlig startede som et sjovt indslag ved Classic Car Race Aarhus i 2015, men som er vokset og har bidt sig fast. Det betyder, at en gruppe på 15-16 ildsjæle i dag hygger sig i sommermånederne med at slå lejr ved forskellige biltræf og arrangementer omkring i landet. Her er dømt tidstypisk tøj som orange bluser med batiktryk, bredriflede trompetbukser og runde John Lennon-solbriller samt selvfølgelig lilla duge, lysestager af bast-vinflasker og brune keramikaskebægre. Der er selvfølgelig også fællesspisning, morgengymnastik og sang.

Biler med ånd Henriette Weis Klausen er initiativtager til "Hippielejren", hvor deltagerne lever sig ind i ånden fra 1968. Hun udgør sammen med Inger Nielsen og Lotte Kaag "Veteranbilmadammerne". De har en Youtube-kanal ved samme navn og Facebook-siden "Veteran og klassiske biler", som kan kendes på et logo med en dame fra 1920'erne.De tre er også sammen med kroejer Gregers Laigaard initiativtagere til et træf for klassiske biler med Morten Korch-stemning, der foregår hver søndag fra juni til august på Grønhøj Kro nær Karup.

Der er masser af slogans på Henriette Weis Klausens Citroën, som måtte have flere lag maling for at dække den rød hvide originallak. Foto: Jens Overgaard

Glade folk - Det her er en god måde at være sammen med andre mennesker på. Det er lidt en tidslomme, siger Henriette Weis Klausen, 57 år, der er journalist og bor i Tånum nær Randers. - Alt var mere enkelt dengang. Der var fed musik, god stemning, og folk kom hinanden mere ved. Det vil vi også prøve, og vi giver hinanden mange krammere, siger hun og fortsætter: - Vi slapper fuldstændig af i de to-tre dage, en lejr varer, mens de folk, som kommer ind, er lutter smil og gerne vil snakke. Det er ren ferie for os. Selv vognparken matcher med biler som varevognen Citroën 2CV AZU, strand-jeepen Citroën Mehari, en Citroën HY-bus, en Hanomag Henschel. Her spiller hendes 2CV, som er døbt Liva, også en stor rolle. - Det er en bil, som giver god karma, og den skaber masser af kontakt. Folk smiler og vinker og vil snakke. Især når de ser udsmykningen. Citroën 2CV er ligesom en Fiat 126 eller Fiat 500. Det er en nuttet bil, siger Henriette Weis Klausen.

2CV?en har selvfølgelig et interiør, som matcher tiden dengang. Den er også god at sove i. Når taget rulles tilbage, har man fri udsigt til stjernerne. Foto: Jens Overgaard

Ligger godt i svingene Hun har i en snes år haft en graciøs Citroën DSpecial fra 1974. Den måtte dog give efter for rusten og blev afløst af en Morris 1000 Super bindingsværksmodel, årgang 1970, som dog i 2014 blev skiftet ud med 2CV'en, der var den rød-hvide model Dolly, årgang 1984, med 29 hk. Men som udgangspunkt er 2CV en bil, der ikke er ændret meget siden debuten i 1948. Den fik flere lag ny maling og blev forsynet med de slagord, som lige faldt Henriette ind. - Morrisen var en god bil. Men den kørte for traditionelt. Her er der mere vildskab i 2CV'en, hvor du kommer ned at ligge i svingene, siger Henriette Weis Klausen med henvisning til bilens bløde affjedring. Der er også andre fordele: - Man kan også sove i den. Man kan bare rulle kalechen op og kigge op i stjernerne, når vejret er godt. Det er fedt, siger hun og viser, hvordan man kan indrette sig med de blomstrede puder i bilen. Den slår dog ikke DS'eren ifølge hende: - Den havde ratgear og sofasæder, mens den hydrauliske affjedring betød, at du kunne køre den 1,7 ton store bil med en lillefinger.

Den farverige Citroën 2CV efterfulgte et kortvarigt ejerskab af en Morris 1000 Super bindingsværks-model. Men Henriette Weis Klausen havde i mange år en Citroën DSuper, som kunne køres med en lillefinger. Foto: Jens Overgaard

De gode historier tæller Bilerne fylder dog mere end det. Henriette Weis Klausen driver nemlig Facebook-gruppen "Veteran og klassiske biler" samt Youtube-kanalen "Veteranbilmadammerne" sammen med to andre bilentusiaster, Inger Nielsen og Lotte Kaag. - Det sådan lidt Søren Ryge-agtigt tv. Vi vil gerne fortælle den gode historie, og det får folk lov til, siger hun. De tre er også sammen med kroejer Gregers Laigaard initiativtagere til et nyt veterankøretøjs-sommertræf, som foregår hver søndag i juni-august på Grønhøj Kro nær Karup. Her er der kaffe og kage, fællessang med slagere fra Morten Korch-filmene, markedsboder og arrangører med tøj, så man føler sig hensat til en byfest fra 1950'erne. De første gange har trukket 150 veteran-køretøjer til kroen, hvor der også er museer for Morten Korch, kartoffeltyskerne og en engelsk besætning fra en nedskudt Lancaster. Den farverige bilentusiast er ikke i tvivl om, hvad der fænger ved bilerne. - Det er altid spændende at møde folk med en passion for deres bil. Det handler ikke så meget om det tekniske, men mere om at møde folk, der brænder for deres sag, siger Henriette Weis Klausen.