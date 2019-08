Den enorme kølergrill på Audi Q7 burde tale for sig selv. Men den får et twist med mere markante linjer og lodretstående kølersprosser i grillen, når en faceliftet udgave af kæmpe-SUV'en ruller ud på vejene til efteråret. Her er der også mulighed for at garnere fronten med de nye HD-matrix full LED-forlygter, som er ekstraudstyr, mens en kromliste agterude binder lygtedesignet sammen her og får den til at se bredere ud.

Den store SUV, som bevæger sig i samme luftlag som BMW X7 og Mercedes GLS, men i lige så høj grad konkurrerer mod BMW X5, Mercedes GLE og Volvo XC90, fås med plads til fem eller syv.