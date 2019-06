Fremtidens elektriske Toyotaer får kanter

Mens en lang række bilkoncerner lancerer elbiler eller lufter deres planer, har Toyota holdt kortene tæt til kroppen. Men nu træder den japanske kæmpe for alvor i karakter. Det sker med en offensiv, som fra starten af næste årti skal udrulle elbiler i alle størrelser, der på personbilsfronten strækker sig lige fra tosæders mikrobiler over suv'ere.

Den kommende generation af elbiler fra Toyota, der her er vist som koncepter, får en kantet front. Hjørnerne giver plads for sensorer, til selvkørende biler. Tegning: Toyota

Nyt ansigt

Toyota har også vist nogle modeller af, hvordan de kommende elbiler - måske - kommer til at se ud. De bygger på EV-e, som er en ny koncern-platform for elbiler, der har samme opbygning; nemlig lang akselafstand, megen indvendig plads, kamerasidespejle og kantede front-hjørner, der har plads til sensorer.

Det sidstnævnte er der flere årsager til, forklarer Toyotas globale designchef, Simon Humphries, til Automotive News. Han uddyber, hvorfor bilers styling vil blive bygget op omkring hjørner frem for en kølergrill på bilerne, der ikke behøver køling i samme grad som en konventionel motor.

- Vi er nødt til at være på forkant med den næste store ting, der kommer til at ændre "ansigtet" på biler. Meget kommer til at handle om sensorer. Sensorerne til selvkørende biler er for det meste placeret i hjørnerne. Hjørnerne bliver fremtidens svar på køleren, så vi prøver på at lægge vægten der, siger han.