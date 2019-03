Flere veje til drømmen om en elbil

Leasing, leje og køb af ny eller brugt elbil. Vi ser på mulighederne for at komme ud at køre på strøm.

Hvis du er typen, som går med en elbil i maven, er der flere muligheder for at komme tættere på drømmen.

Fortsat flere selskaber er for eksempel klar med privatleasing af elbiler. Det kan være en mulighed, hvis du er i tvivl, om du kan leve med en logistik, der er bygget op omkring ladetider og kabler.

Samtidig går udviklingen så hurtig, at der er større risiko for værditab ved køb af elbil ligesom med megen anden elektronik. Det er især batterier, rækkevidde og ladeteknologi, som bliver markant bedre i de kommende år.

Ulempen kan være høje priser. Det er ikke billigt at lease en Tesla Model 3, som koster fra små 8000 kroner om måneden for en Model 3 Long Range AWD med en rækkevidde på 560 kilometer, mens depositummet - som du dog får tilbage - er 16.000 kroner.

Leaseplan og FDM Privatleasing har i forvejen Nissan Leaf og Hyundai Ioniq Electric i leasingprogrammet.

Privatleasing kom over en kam i gang igen i 2018. Og Rune Bargholz Molt Wengel, der er product manager hos FDM Privatleasing, tror, at den tendens fortsætter, og at andelen af elbiler vil stige i 2019, fordi tiden er moden.

- Tesla Model 3 har været en af de mest hypede elbiler, og vi har aldrig oplevet så stor interesse, som da vi offentliggjorde, at vi som de eneste nu leaser bilen ud. Generelt kan vi mærke, at interessen for elbiler også er stor, når det gælder privatleasing. Derfor er vores målsætning at have så bredt et udvalg af elbiler som muligt, siger Rune Bargholz Molt Wengel og fortsætter:

- Det er lige nu, at man skal lease sin elbil. Der kommer mange nye modeller i øjeblikket, og her er det en fordel at lease, hvis man ikke vil blive overhalet af udviklingen.

Han peger på fordelen ved ikke at være bundet af bilen ud over leasingperioden. Det spiller dog også givetvis ind på interessen, at der er levering inden for kort tid ved leasing af Tesla Model 3. Leaseplan ønsker dog ikke at oplyse, hvor mange biler der er tale om.