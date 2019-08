Fitbit Ace 2 er for familiens yngste

Fitbit har prissat uret til 599 kr., hvilket er på niveau med konkurrencen Garmin Vivofit Jr. 2. Og hvad får man så for dét? Alt det, der er brug for, viser det sig.

Ace 2 kommer i to farverige design, blå/neon gul og vandmelon/turkis. Uret er udført næsten udelukkende i plastik, og i kombination med farvemulighederne er det vist fair at sige, at børnene vokser ud af uret, senest når de når de mere selvbevidste teenage-år.

Monitorerer og motiverer

Jeg bruger selv et Fitbit-ur til min træning, og har derfor "snydt" en smule ved at være familiær med appen på forhånd. Fitbit anbefaler dog, at man forbinder uret med den telefon eller tablet, barnet primært bruger, så vi satte en ny konto op til familiens testperson på 10 år på dennes telefon. Det er hurtigt at sætte op, og som med Fitbit til voksne, kan appen dels vise, om man når sine erklærede mål, og dels indstille de mål og uret i øvrigt.

Når uret er sat op, kan det tælle skridt, overvåge søvn og selvfølgelig vise klokken og bruges som alarm. Hver uge modtager både barn og forælder en rapport, der viser, om de indtastede træningsmål er nået, hvor mange skridt barnet har gået, og hvordan søvnmønsteret har været. Det er rimeligt basalt, men det fungerer til gengæld også upåklageligt. Uret holder strøm i fem dage, og det lader hurtigt op, når det er løbet tør.

Den 10-årige testperson er blevet mere opmærksom på at holde sig aktiv, og motiveret af de små udfordringer, der dukker op på uret, når han har siddet stille for længe. Er der venner eller familiemedlemmer, som også har Fitbit-ur, kan man desuden udfordre hinanden og se, hvem der kan gå flest skridt (spoiler: det er altid barnet). Han har tidligere brugt Vivofit Jr. 2, men det reagerede huden negativt på, og her har Ace 2 været en opgradering, da der ikke har været gener på huden.

Alt i alt gør Fitbit Ace 2 alt det, uret skal. Det er let at betjene via den trykfølsomme skærm, og det tåler slag og vand ned til 50 meter. Det er en rigtig god kandidat til barnets første ur, især hvis barnet har en telefon eller tablet og selv kan følge med i og opsætte mål i appen.

Pris og tilgængelighed: Fitbit Ace 2 kan købes online og i butikker. Vejledende pris er 599 kr.