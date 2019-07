Fire Emblem: Three Houses er en episk fortælling

Switch: Fire Emblem gør comeback på tv-skærmen, efter en årrække på DS-konsollerne. Three Houses er første tilbagevenden til tv'et siden Radiant Dawn på Wii, og lad der ikke herske nogen tvivl: spillet var ventetiden værd. Der går let inflation i ord som mesterværk og nyklassiker, men Fire Emblem: Three Houses kan bære begge prædikater og er hands-down et af de bedste turbaserede strategispil, undertegnede har spillet - og et fremragende RPG.

Kernen i Three Houses er fortsat det turbaserede kampsystem. Det tager tid at sætte sig ind i, men læringskurven er fint afbalanceret, og tilfredsstillelsen, når de foregående måneders læring og forberedelse emmer ud i en overlegen sejr, er stor. Pr-foto

Hogwarts møder Game of Thrones

Titlen Three Houses dækker over de tre nationer, huse, som har hjemme i Fódlan-regionen: Holy Kingdom of Faerghus, Adrestian Empire og Leicester Alliance. De respekterer - indledningsvist - alle kirken, Church of Seiros, der binder rigerne sammen via Garreg March-klosteret, placeret i midten af Fódlan - midt mellem de tre riger.

Church of Seiros er en magtfuld og nådesløs kirke, der huser de mægtige krigere, Knights of Seiros, og ikke viger bort fra konflikt eller for at dømme borgere i de tre riger. Kirken ledes af den hemmelighedsfulde og karismatiske Rhea. Du indtager rollen som en mystisk rejsende lejesvend, der tidligt via sin far bliver sluset ind på Garrech March-klosteret og får arbejde som professor. Klosteret er nemlig både kirkeligt hovedsæde og en skole for hver af de tre huse - a la Hogwarts i Harry Potter-universet.

Når du ankommer til Garreg March, skal du vælge et hus at lede, og resten af spillet vil du skulle udvikle elevernes evner, relationer og moralske kompas - primært med henblik på, at de kan overleve på slagmarken. Freden er nemlig flygtig i Fódlan, og plottet i Three Houses, som ikke skal afsløres her, bringer tankerne tættere på Game of Thrones end Harry Potter. Historien i Three Houses er dyb, velskrevet og understøttet af timevis af dialog.

Langt det meste er med godt stemmeskuespil, selvom det til tider er en anelse karikeret, som det ofte er tilfældet med JRPG. Det er en historie med hundredvis af år på bagen om krig, dynastiers fald, relationer mellem huse og lige dele heltemod og forræderi. Du kan let bruge over 100 timer på at gennemspille ét hus, og spillet indbyder til, at man spiller alle tre huse igennem - gerne flere gange.