Find de bedste køb i discount-klassen

Kan det lade sig gøre at finde en rimelig bil med et budget på en snes tusinde kroner? Vi sætter en ekspert på opgaven.

- Det er en fin bil, som kan anbefales. Her kan man også køre til service uden at blive revet i stykker, siger Bilbasens markedanalytiker.

- Her er ældre Opel-og Peugeot-modeller klart nogle af de billigste biler at holde kørende, lyder det fra Jan Lang.

- Det er en meget billig bil at holde kørende. Den koster ikke ret meget at få til service selv på et autoriseret værksted, og ved et uautoriseret er det endnu billigere, siger Jan Lang, der peger på, at reservedelspriserne her er nede i index 60 med 100 som gennemsnittet.

Det er dog ikke ensbetydende med, at det er umuligt at lave en god handel.

Hvis du køber bil i en privat handel, er du ikke omfattet af købeloven og overtager bilen som beset. Hvis du derimod køber en bil til 20.000 kroner hos en bilforhandler, gælder købeloven.Det vil sige, at der skal være en reklamationsret på to år, hvor der de første seks måneder er en såkaldt formodningsregel om, at eventuelle fejl har været til stede ved leveringen. Det er dog ingen garanti for, at bilen ikke kan gå i stykker. Bilkøbere kan klage til Ankenævn for biler. Ifølge Nikolaj Andreasen, der sekretariatschef i nævnet, oplever man også klager over forhandlere, der har solgt biler i omegnen af 20.000 kroner. - Som forbruger kan man forvente, at også en meget gammel og billig bil er i lovlig og brugbar stand. Køber man en sådan bil, må man dog også forvente, at omkostningerne til vedligeholdelse kan være store, siger Nikolaj Andreasen. - Det er derfor vigtigt, at køberen og forhandleren får afstemt forventningerne, siger han.

Dyre mikrobiler

Mikrobilerne, som kom på banen i 2007 med de første udgaver af Toyota Aygo, Citroën C1 og Peugeot 107, er kendt som driftssikre. De er for dyre i denne sammenligning, men er et eksempel på, at det er muligt at få mere bil for få penge ekstra.

Jan Lang peger også på, at man ved at opgradere til eksempelvis 30.000 kroner får et større udbud. Her kommer der rimelige eksemplarer af Ford Fiesta og Ford Focus inden for rækkevidde med samme kilometertal som de øvrige bud.

Det bliver også muligt at finde nyere biler fra begyndelsen af dette årti. Her er endda enkelte mpv-modeller, men tilstanden er oftest ringe.

Når vi nærmer os 40.000 kroner, kan vi for alvor begynde at finde tilsvarende biler med lavere kilometertal. Men det er også muligt at finde biler i den anden ende af skalaen. Jan Lang fandt eksempelvis et nysynet eksemplar af den velkørende Toyota Carina-model fra 1998 med 52.000 kilometer under hjulene til 9.000 kroner.