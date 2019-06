Fiat giver 10 års garanti på visse betingelser

Importøren af Fiat går nu usædvanlige veje i markedsføringen. Det sker med en kampagne, hvor Fiat Danmark lover en garanti på hele 10 år mod normalt ellers to år.

Det er dog kun på bestemte Fiat-modeller og forudsætter, at man finansierer bilen gennem Fiat. Samtidig er der en begrænsning på 100.000 kilometer. Så man skal ikke køre mere end 10.000 kilometer om året.

Afsættet er, at Fiat kan fejre 120 år på markedet som italiensk producent. Men det er dog også klart, at Fiat som mærke har haft det svært herhjemme, hvor det stort set kun er den lille Fiat 500, der sælger. Derfor kan den ekstra garanti være et af de værktøjer, som importøren kan bruge for at sætte lidt mere gang i salget.