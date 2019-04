Den æstetisk flotte Piëch Mark Zero er både hurtig til at accelerere og kvik ved opladning. Foto: Piëch Automotive

Firmaet Piëch Automotive lancerer ny elektrisk supersportsvogn, der har en rækkevidde på 500 kilometer og kan lades næsten helt op på under fem minutter.

Hvis designet og præstationerne for den nye elektriske super sportsvogn kaldet Mark Zero ikke taler for sig selv, så gør navnet på det nye bilmærke, der hedder Piëch Automotive. Grundlæggeren Toni Piëch, er nemlig søn af den karismatiske ingeniør og erhvervsmand Ferdinand Piëch, der ikke alene er barnebarn af VW-boblens grundlægger, Ferdinand Porsche, men også gennem flere årtier har været indpisker og idémand bag mange af nyskabelserne i VW-koncernen, hvor han fik status af en slags bilernes innovator a la Apples Steve Jobs og i en årrække var i spidsen for bestyrelsen.

Batterierne er placeret i det rum, der ellers ville huse en kardantunnel. Det giver en god vejbeliggenhed og en lav siddehøjde. Foto: Piëch Automotive

Sportslig placering af batterier Den nye elbil, der blev vist som koncept på den store biludstilling i Genève, ser ikke alene blændende godt ud. Den får også en rækkevidde på 500 kilometer og vil kunne lades 80 procent op på under fem minutter. Den 4,43 meter lange bil er drevet af én elmotor på forakslen, to på bagakslen, der alle har en effekt på 150 kW eller 200 hk. Det rækker til en acceleration 0-100 på 3,2 sekunder og en topfart på 250 kilometer i timen. Og ejeren skal ikke være bange for, at bilen bliver forældet. Både hardware og software vil nemlig kunne skiftes ud. Som noget nyt inden for elbilsverdenen er batterierne placeret i det, som i gamle dage var en kardantunnel for at sikre en bedre vægtfordeling i den sportslige bil, hvor sæderne kan placeres lavt og kørestillingen dermed være optimal for en sportsvogn. Batterierne kommer fra det Hongkong-baserede hightech-firma Desten. De er af en ny type, luftkølede og langt lettere at køle end de vandkølede, som findes i elbilerne i dag. Det betyder også, at vægten holdes nede i bilen, der dog vejer 1800 kg. Samtidig er regenereringen meget effektiv, hvilket er med til at få batterierne til at holde på strømmen længst muligt. Platformen for Mark Zero er samtidig udviklet, så den også kan rumme en forbrændingsmotor, hybriddrift eller brændselsceller.

Konceptet for den 4,43 meter lange el-sportsvogn får følge af yderligere tre modeller inden for de næste par år. Piëch Automotive

Flere modeller på vej Hvis du synes, at bilen minder om en Aston Martin Vanquish, kan der måske være noget om snakken. Aston Martin solgte nemlig sidste år rettighederne til den udgående model til en tredjepart. Automotive News har undersøgt et rygte om, at det skulle være Morgan. Men det afviser firmaet, selv om det har meldt ud, at der kommer en model, som ligner Vanquish. Derfor er der spekulationer om, at Piëch Automotive måske er køberen. Piëch Automotive har base i Schweiz, og det er planen også at lancere tre modeller mere inden for de næste tre år. Det gælder en tosæders personbil, en firesæders personbil og en SUV. Det er planen også at tilbyde teknologien til andre bilproducenter.