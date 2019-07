Fem ting du bør tjekke, inden du kører på sommerferie

Holder dækkene?

Der skal minimum være 1,6 millimeter dybde i dækkenes mønster, men det anbefales at køre med mindst tre millimeter. Hvis du skal køre med bilen tungt pakket, kan du forebygge uheld og udskiftning af dæk på køreturen, hvis du skifter dæk, inden turen begynder. Tjek bilens instruktionsbog for det korrekte dæktryk og sørg for at dækkene er pumpet hårdt nok.