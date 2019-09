Fem snusfornuftige modeller vil være Årets Brugtbil

Hvem spørger man til råds, hvis man vil gøre en god brugt bilhandel?

Måske sine venner og familie, men man kan også følge lidt med i kåringen af årets bedste brugte bil, der nu løber af stablen for 14. år i træk.

Sidste år var det køremaskinen med den solide teknik, BMW 1-serie, der vandt, men i år vil det blive en mere snusfornuftig bilmodel.

Det er således modeller fra Ford, Skoda, VW og Nissan, som er nomineret til finalerunden af Årets Brugtbil 2019.

Skoda, der er kendt for at holde meget høje brugtpriser, har hele to modeller med, og det er Octavia, men også den større Superb. Ford stiller med den lille Fiesta, der er i finalen for første gang, mens de to populære Nissan Qashqai og Volkswagen Golf, der notorisk også holder høje priser, runder feltet af.

Det er specifikke årgange, der er valgt ud for at vægte, at de skal have en vis alder, så prisen er lav, men bilerne skal også være friske i teknikken.

Derfor er det Ford Fiesta, årgang 2013-2017, Nissan Qashqai, årgang 2014-2017, Skoda Octavia, årgang 2013-2017, Skoda Superb, årgang 2015-2017, og VW Golf VII, årgang 2013-2016, der nu skal under juryens lup.