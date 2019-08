Færre vælger traditionelle premiumbiler

Den globale efterspørgsel efter klassiske premiumbiler i E-segmentet, for eksempel Audi A6, BMW 5-serie, Mercedes-Benz E-Klasse og Volvo S/V90 faldt med 10 pct. i første kvartal 2019. Det er første gang, at segmentet oplever et fald, skriver Jato Dynamics, der følger det globale bilmarked tæt.

Ud over det konstante fald i efterspørgslen i USA, hvor alle slags sedaner har mistet trækkraft, mister klassen også populariteten i andre regioner. Et stort fald i efterspørgslen på det kinesiske marked på hele 17 pct. bidrager markant, men i Europa er salget også faldet med hele 13 pct.

Forbrugerne ændrer deres smag, og en vigtig årsag til segmentets fald i salget kan også forklares med færre leverancer af stationcars. De sportslige versioner af disse biler - coupeer og cabrioleter - registrerede også negative resultater. I stedet kører stadig flere væk fra forhandleren i en SUV.

Den mest populære vogn i segmentet er Mercedes E-Klasse, foran BMW 5-serie og Audi A6.