VW California fås snart med indbygget vaterpas. Det skal hjælpe campisten med at holde helt lige til gavn for søvnen.

Det kan være svært at se, om en camper holder i vater, men du sover bedst, hvis bilen holder lige. Det er baggrunden for, at den faceliftede VW California har indbygget digitalt vaterpas.

Faceliftet af den populære camper er ganske omfattende, og blandt de vigtigste ændringer er et helt nyt elektrisk styretøj.

Det kan synes overflødigt med nyt styretøj i camperen, men med elektrisk styring får California adgang til flere af de aktive smarte sikkerhedssystemer, som leveres til personbilerne.

Fremover byder California derfor på sporassistent med aktivt styreinput og halvautomatisk mulighed for parkering samt korrektion for kraftig sidevind, hvis du har en tung båd på krogen.

Allerede den nuværende VW California leveres med adaptiv fartpilot og blind vinkel-system, og det er bestemt ikke noget, der kan leveres til gængse campere bygget på en simpel Fiat-bund.