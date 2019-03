En usædvanlig bil i firmaklassen

Er du så heldig at få en firmabil i den prisklasse, er den skattemæssige værdi ved erhvervsleasing 669.000 kroner for basisudgaven. Der er langt mellem sekscylindrede biler på dagens bilmarked, så det gælder om at nyde lyden ekstra meget.

Tag nu en C 400 4MATIC stationcar, som jeg tester her. Tyskerne har skruet voldsomt op for ambitionerne, så det er farvel til den fornuftige firecylindrede diesel og ind med en tre-liters V6-benzinmaskine med 333 hk, der bliver transmitteret ud til alle fire hjul, takket være 4MATIC-firehjulstræk. Altså alle de ting, der adskiller den fra hr. og fru normaldanskers C-Klasse.

Kraftig og effektiv

Stærk er den også, for selvfølgelig er der turbo til at sikre et massivt drejningsmoment, så et vip med speederen får den til at fare frem, så de menige modeller umuligt kan følge med. Men kør helt almindeligt, og nålen på omdrejningstælleren kommer kun kortvarigt over 2000 o/min., og der skiftes gear så blødt, at man tror, det er løgn.

C-Klassen har dog ikke fået den nye 48-teknologi, der blandt andet gør V6'eren i en CLS til en mild hybrid. Den nye automatgearkasse med hele ni trin fungerer til gengæld sublimt, og man kan lade momentet flytte bilen kvikt, tyst og kompetent, samtidig med at benzinforbruget holdes nede ved fornuftig kørsel - indtil chaufføren lader foden falde tungt ned på speederen. Så stiger forbruget, i takt med at pulsen stiger, selv om det praksis sagtens er muligt at køre 10-11 km/l ved almindelig fremfærd.

Det er også svært ikke at glædes over undervognen, der er blevet perfektioneret med tysk ingeniørkunst af den mest seriøse slags. Takket være firehjulstrækket har hestekræfterne særdeles godt fat i det sorte underlag, men er man ikke til sporty kørsel, er det blot at læne sig tilbage og nyde en virkelig høj komfort, ikke mindst takket være luftaffjedring til 32.000 kroner ekstra.