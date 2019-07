Elektrisk super-Porsche kaster sløret

Den næsten produktionsklare elektriske Porsche Taycan sportsvogn viser former og køreegenskaber på racerbaner fordelt over tre kontinenter. Målet er at skabe et nyt ikon, lyder det fra designer.

Det er ikke tilfældigt, at Porsche vælger de tre markeder til snigpremierer på bilen, der vises officielt om et par måneder. De er alle vigtige markeder, hvor Kina er vækstmarked nummer et for elbiler, hvor der også er mange købestærke entusiaster, som er klar til at investere i bilen, der yder over 600 hk og har en topfart på 250 km/t, mens accelerationen 0-100 km/t er 3,5 sek. og 0-200 km/t klares på 12,0 sek.

På alle tre kontinenter var forskellige biler ude og køre banerunder for at vise, at den elektriske Porsche har egenskaber som en rigtig sportsvogn - i Kina var det ved Porsche Experience Center i Shanghai.

Fans af elektriske superbiler måtte pudse brillerne en ekstra gang, da en prototype af den næsten færdige Porsche Taycan for nylig rullede gennem gaderne i den kinesiske millionby Shanghai, mens det umiddelbart efter skete igen på den store Festival of Speed i engelske Goodwood og senest ved den amerikanske finale i det store elektriske ABB FIA Formel E Championship, som foregik i New York.

Den femdørs elbil får over 600 hk og en rækkevidde, som forventes at være over 450 km. Foto: Porsche

Kører som en 911'er

Præsentationen i Goodwood og New York med banekørsel foran et stort publikum taler for selv. Folkene fra Porsche hævder nemlig, at Taycan kører lige så godt som ikonet, Porsche 911. Den schweiziske racerkører Neel Jani, som kørte bilen i New York, peger på, at et effektivt system til at regenerere bremseenergi er vigtigt både ved Formel E-løb og ved daglig kørsel, hvor det er med til at forlænge rækkevidden.

- I Formel E spiller regenerering en stor rolle i strategien for racet, mens den rigtige brug af regenerering i en produktionsbil kan bruges til at vinde store fordele, hvad angår rækkevidde. Ligesom en Formel E-racer har Taycan en opsætning, der er designet til både at kunne præstere og være pålidelig, lyder det fra Neel Jani.

Porsche har endnu ikke endelige tal for rækkevidden. Men de foreløbige skøn lyder på en rækkevidde over 450 km på en opladning, mens den femdørs Gran Turismo vil kunne oplade med 350 kW, hvilket betyder, at den kan lades op fra 0-til 80 pct. på et kvarter.