Elektrisk hyper-Lotus med 2000 hk

Der er langt fra de første nærmest afvæbnende elektriske Ellerter til de voldsomme el-sportsvogne, som nu begynder at dukke op. En af de mest ekstreme er den nye Lotus Evija. Den lave, elektriske hyper-racer fra den engelske fabrik, der ellers har specialiseret sig i små vævre, leverer nemlig hele 2000 hk, hvilket er 500 hk mere end ekstrembiler som f.eks. den 16-cylindrede benzindrevne Bugatti Chiron. Det gør den ifølge Lotus til verdens kraftigste serieproducerede bil, når den kommer på markedet i 2020.

Lotus har hentet teknologi fra Le Mans- og Formel 1-verdenen til bilen, der er opbygget i superlet kulfiber, og som har en motor på hvert hjul, der er styret af et torque vectoring-system, der fordeler kræfterne mellem hjulene lynhurtigt.

Den aerodynamiske raket klarer 0-100 km/t. på under tre sek. mens 0-300 km/t. nås på under ni sek. Fik du den? Så der er altså enorme kræfter at tappe af i den 1680 kg tunge bil, der har en batteripakke på 70 kWh og som genererer kræfter til elmotoren, der leverer, det som svarer til 2000 hk.

Rækkevidden på en opladning er pæne 400 km efter den nye retvisende WLTP-norm. Mens vi er i talafdelingen, kan vi fortælle, at topfarten er 320 km/t, og drejningsmomentet er 1700 Nm.

Det er kinesiske Geely, som også ejer bl.a. Volvo, samt Lynk & Co, der ejer broderparten af Lotus, så det er givetvis fælles teknologi at trække på hen over koncern-mærkerne.