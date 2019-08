"Dragon Quest Builders 2" bygger videre på et solidt fundament

Nintendo Switch: "Dragon Quest Builders 2" udkom på PlayStation 4 til julehandlen sidste år, men i anledning af, at spillet nu også er ude på Nintendo Switch, bringer vi her vores anmeldelse af spillet, som passer så godt til at tage med på farten, at vi sprang det over, da det udkom sidste jul.

Der er ingen øvre grænse for, hvor lang tid du bruger på at perfektionere dit lille samfund - og du kan efterfølgende gå online for at dele dine designs med andre, eller søge inspiration fra andre. Pr-foto

Hjælp, udforsk og byg

I en tid, hvor der snart ikke går en måned, uden at der kommer et nyt "Minecraft"-inspireret spil, skiller "Dragon Quest Builders"-spillene sig positivt ud fra mængden. Spillene er grafisk pænere og mere nuttede end mange af konkurrenterne, der er en dyb og - til tider for - omfattende historie og et rimeligt varieret gameplay.

Du indtager i 2'eren rollen som Byggeren, der som den eneste i spillet formår at bygge ting. På din vej møder du en masse venner, som du hjælper med små missioner for at avancere. De har hver især deres egen måde at tale på, unikke personlighed og agenda. De fleste er venlige, og du hjælper dem med glæde, men der er også enkelte med mere slette motiver. Når du hjælper dine venner, hjælper de også dig med at få det lille samfund til at vokse.

Det er svært tilfredsstillende at se den bunke jord, du først ankom til, rejse sig og blive et velfungerende samfund med flere og flere indbyggere, selvkørende produktion og forsvarsværker. For i et "Dragon Quest"-spil er der selvfølgelig også monstre og andre fjender.

"Dragon Quest Builders" har - som navnet hinter - mest fokus på at bygge, og kampdelen er ret ensformig og ikke videre spændende. Til gengæld fungerer byggedelen upåklageligt, og du kan bruge timer på at perfektionere dit lille samfund.