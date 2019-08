Direktør-Audi i overhalingsbanen

På den anden side er der en vis fornuft i at kunne transportere hele familien i en rummelig og hurtig stationcar frem for at skulle presse sig sammen i en lille sportsvogn. Især hvis man som nogle af køberne til den nye Audi RS 6 Avant, bor i det sydlige Tyskland med udsigt til mange autobahnkilometer med fri fart.

Ingen forbrugstal

Momentet på 800 Nm i RS6'eren overføres fra motoren gennem en ottetrins Tiptronic-automatgearkasse. Det rækker til en acceleration fra 0 til 100 på 3,6 sekunder, mens topfarten er 280 kilometer i timen, som dog kan hæves til 305 kilometer i timen, hvis du opgraderer med en fartpakke.

Den store bil holdes på vejen i et setup, der omfatter Quattro-firehjulstræk og en luftundervogn, der samtidig her betyder, at bilen er sænket i forhold til en almindelig A6. Rent teknisk er motoren udviklet med den nye 48-volts milde hybridsystem, som vi ser andre steder i koncernen. Det betyder, at man kan "coaste" en vis periode med slukket motor og på den måde spare benzin.

Audi har dog endnu ikke oplyst forbrugstal for bilen.

Den nye styling vil formentlig skræmme mange, når den dukker op i bakspejlet. Den buede kølergrill under motorhjelmen har en "powerdome", mens de smalle full LED-forlygter, som er hentet fra A7, spiller sammen med en forkofanger, der kommer fra sportsvognen R8. Det er lygter, som kan opgraderes til RS matrix-laserlys.

Store sideskørter, der gør bilen fire centimeter bredere, to store ovale udstødningsrør, fælge på 21 eller 22 tommer med keramisk bremse og en dybsort mat lakering på frontgrill og diffusor er med til at fuldende det dramatiske udseende.