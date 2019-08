Her valgte jeg at oplade bilen på mit arbejde hver dag, det tager cirka fem timer i en almindelig stikkontakt, og så er der i praksis strøm til 35 kilometers kørsel, hvor bilen fungerer som en ren elbil. Og har man først prøvet at køre gennem myldretiden uden en lyd eller vibration fra en forbrændingsmotor, er man solgt. Kører man primært på landevej, vil distancen på ren el komme over 40 kilometer.

Populært sagt tager man alle fordelene fra den kendte dieselteknik, altså i bund og grund et lavt forbrug, masser af drejningsmoment og masser af kræfter, og da den toliters Mercedes-Benz diesel i forvejen er blandt de bedste i klassen, er vejen banet for en usædvanlig økonomisk hybridbil.

Tværtimod suser jeg helt lydløst gennem myldretidstrafikken. Og nej, jeg har ikke fået fingre i et dansk eksemplar af den nye Mercedes EQC-elbil. Det er noget så almindelig som en plug-in-hybrid, der i sagens natur kører med elmotor og et batteri, der kan lades op i en stikkontakt eller en af de offentlige ladestandere, men ganske usædvanligt er vognen her koblet sammen med en dieselmotor.

Under alle omstændigheder er den helt store fordel, at lige så snart, der ikke er mere strøm på batteriet, så kører den store Mercedes-Benz bare som enhver anden E220 d, altså bortset fra at den er noget tungere takket være det 13,5 kWh store batteri, elmotor og styresystemer.

Elektromotoren har en ydelse, der svarer til 122 hk, så naturligvis er der ikke tale om nogen sprinter, hvis man insisterer på at køre i rent elektrisk køreprogram, men der er selvfølgelig også andre muligheder. Et logisk alternativ er, at man bare kører i hybridprogrammet, hvor elektronikken selv bestemmer, hvordan kræfterne bliver fordelt, og i højere grad lader dieselhestekræfterne komme til deres ret.

Ulempen er, at batteriet fylder så meget, at bagagerummet er voldsomt indskrænket. Foto: Christian Schacht

0-100 på 5,9 sekunder

Selv om hybriden vejer betragtelige 300 kg mere end dieselversionen, er den hurtig. Lynhurtig. Det skyldes, at de 122 hk fra elmotoren giver et seriøst boost og giver en samlet ydelse på 306 hk, hvilket gør, at accelerationstiden fra 0 til 100 kilometer i timen kan overstås på 5,9 sekunder. Samtidig er der konstant kræfter til rådighed, for elmotoren yder altid det maksimale, så i praksis spurter bilen af sted - uden forsinkelser.

I alt er der 700 Nm at gøre godt med, hvilket er mere end i nogen E-Klasse, og under de fleste omstændigheder er sammenspillet med nitrins-automatgearkassen mere end godkendt. Af og til oplevede vi dog, at der opstod mærkelige ryk i nedbremsninger, når vi slap speederen, og det virkede, som om bilen blev lidt forvirret. Derudover skal man være opmærksom på, at bagagerummet er væsentligt mindre end ellers, for batteriet fylder godt op, og man må undvære mere end 100 liter i forhold til den almindelige udgave.

Affjedringen er også en anelse hårdere simpelthen for at kompensere for de ekstra kilo, men det er en lille detalje, man ikke mærker meget til, så en E300 de er naturligvis stadigvæk en yderst komfortabel vogn.

Det er næsten 10 år siden, at Peugeot var den første til at lancere en dieselhybrid, dengang i en 3008 Hybrid4, som dog ikke kunne lades op. Der kom også en 508 med samme teknik, men bilerne vandt aldrig rigtigt gehør hos kunderne, så de er for længst kørt til de evige bilkirkegårde.

Hos Mercedes-Benz påpeger de, at deres dieselmotorer aldrig har været renere, og at de allerede opfylder krav, som ligger to år frem i tiden. Desuden hævder de, at dette er den bedste løsning til lavt brændstofforbrug. Når strømmen er opbrugt, har du en sparsommelig dieselmotor, og det giver et betydeligt lavere forbrug på langdistancekørsel, end benzinhybrider kan klare.

Mercedes slår samtidig på tromme for en alternativ løsning med samme batteri og elmotor, men med en 2,0-benzinmotor, så man kan altså selv vælge, om man vil have diesel eller benzin.

Under alle omstændigheder er der fire køreprogrammer: Ud over hybrid og det rent elektriske er der også e-save, hvor man kan gemme strøm, hvis man for eksempel kører på motorvej og gerne vil køre elektrisk de sidste kilometer gennem byen, og man kan også vælge at lade batteriet op, mens man kører, men det bliver aldrig nogen særlig økonomisk løsning at lade dieselmaskinen stå for denne opgave, der løses bedre i en stikkontakt.