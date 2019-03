Devil May Cry 5: Helvedes horder får klø i himmelsk flot femmer

Multi-platform: I Devil May Cry 5 vender Dante langt om længe tilbage, og han får igen selskab af Nero og denne gang den nytilkomne, mystiske V. For fans af DMC-serien har ventetiden været lang, men den har heldigvis ikke været forgæves: Devil May Cry 5 er alt, hvad man kunne ønske sig af et Devil May Cry-spil anno 2019.

Nero giver Dante skarp konkurrence om at være den mest interessante, charmerende og øretæveindbydende karakter i Devil May Cry 5. Pr-foto

Flot fortalt

Historien har altid været ambitiøs i DMC-spillene, men indimellem også for ambitiøs med det resultat, at fortællingen har været for forvirrende. I seneste kapitel er det heldigvis ikke noget problem, tværtimod. Historien om Dante, Nero og V's kamp mod dæmonen Urizen er trods en masse hoppen frem og tilbage i tid let at holde styr på, overraskende og medrivende - ikke mindst takket være de utroligt flotte cutscenes, der er strøet ud gennem spillet med en perfekt balance, så de holder interessen ved lige uden at overtage styringen.

Dante er som altid let at holde af, men Nero fylder også meget i DMC5, og han er et godt bekendtskab. Den nye karakter V adskiller sig markant fra de to andre i udseende, personlighed og styring. V tager i mindre grad direkte del i kampene, men lader primært sine dæmoner og følgesvende stå for det hårde arbejde.

Du skifter løbende mellem karaktererne og kan også selv vælge i flere tilfælde, dét giver sammen med de vidt forskellige kampmekanismer en velkommen varieret oplevelse.