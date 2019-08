Den store BMW-coupé er dramatisk og forførende

Den nye BMW M850i bærer på et legendarisk bilnavn og er på mange måder også et imponerende køretøj, der dog også har en væsentlig svaghed.

Det er således på 20-året, at tyskerne lancerer deres helt nye luksuscoupé, selvfølgelig behørigt opkaldt efter den næsten episke forgænger, og den nye 8-serie er også sat i verden for igen at sætte BMW på verdenskortet, når det gælder næsten eksorbitante coupéer med alt i design, teknik og udstråling. Derfor markedsfører fabrikken også bilen som "the 8". Intet mindre.

Husker nogen de store biludstillinger i Bella Center? I januar 1990 flokkedes bilentusiasterne om det københavnske kongrescenter, og et af de helt store trækplastre ved "Biler i Bella" var den nye BMW 850i mærkets dyreste frembringelse: En drøm af en supercoupé og til en pris på 1,7 mio. kr. var den noget af et særsyn, men adskillige danskere havde faktisk allerede bestilt et eksemplar dengang.

8-serien er stor, i længde omtrent som en 5-serie, men tro ikke, at der er tale om en coupé for fire personer, for 850 sætter næsten verdensrekord i dårlig rumudnyttelse. Jeg forsøgte at proppe et par voksne mænd ind på bagsædet, men det måtte jeg droppe. Der var kun plads til den ene, der så måtte sidde på tværs agter, men den anden måtte blive hjemme. Selv mine to piger på 10 og 12 var ikke begejstrede over en kort tur deromme. Jeg vil tro, at der er bedre plads bag i en Porsche 911.

Den dramatiske coupé er måske ikke ligefrem nogen skønhed, dertil er den lidt for aggressiv i sit udtryk, men den vækker al den opsigt, som det hører sig til, når BMW endelig tager sig sammen til at lave en konkurrent til Mercedes S-Klasse Coupé og den noget dyrere Bentley Continental GT.

Der er næsten 400.000 kr. at spare ved at vælge 840d xDrive aut., der kører med en 320 hk dieselmotor, men skal der være fest, kan man med fordel overveje, om den 150.000 kr. dyrere cabriolet-version ikke er sagen. Derudover kommer der senere i forløbet en firedørs version af coupéen.

Pumpeværket yder 750 Nm, hvilket svarer til en mindre distributionslastbil, så der er sjældent behov for at køre motoren langt op i omdrejninger, og det hele bliver overført yderst gelinde af den kendte ottetrins automatgearkasse.

Vi må dog kigge langt efter forgængerens V12'er, der jo er en motorkonstruktion, hvis dage er talte, så det er i stedet en modificeret udgave af den kendte 4,4-liters V8-benzinmotor, der kører frem med to dobbelte turboladere og kaster 530 hk af sig, som skal sørge for fremdriften.

Komfortabel og sportslig

8-serien er nok bygget til de lange, lige stræk i Tyskland, men klarer også de snævre veje. Den kører imponerende komfortabelt uden at nærme sig S-Klassen - til gengæld er den væsentligt mere sporty at styre rundt i krogede kurver.

Internationale magasiner har klaget over, at den ikke kører sportsligt nok på en racerbane, hvilket overtegnede og de fleste kunder sikkert er ret ligeglade med. Der er dog ingen tvivl om, at ingeniørerne har gået efter at please de ældre kunder, der aldrig vil føle sig stødt over komforten, mens de yngre, undskyld fordommen, måske vil savne vildskab. Og det er ikke lykkedes at skjule, at vognen næsten vejer to ton.

Det hjælper dog helt sikkert at sætte køreprogrammet over i sport eller især sport plus, hvor de otte cylindre også lyder væsentligt mere olme end den mere graciøse og underspillede lyd i de øvrige indstillinger.

Samtidig er 850'eren imponerende let at dreje rundt med, takket være den standardmonterede integral-styring, der ved lavere hastigheder drejer modsat i forhold til de forreste hjul, hvilket gør, at coupéen næsten kan vende på en tallerken og suser let rundt om de skarpeste sving.

Selvfølgelig sidder man lavt, det skal man i en coupé, og til tider kan det være svært at entrere bilen 100 procent elegant. Til gengæld sidder man fremragende i sportssæderne, og udsynet er nærmest optimalt til det BMW-typiske cockpit, der dog til forveksling minder meget om det, vi kender fra de nye 3-og X5-serier, altså med den digitale instrumentering foran føreren og en 10,25 tommer skærm i midten, der både kan betjenes via berøring og på drejehjulet. Og selvfølgelig er læderet tykkere og blødere end i de øvrige modeller, men alligevel er instrumenteringen måske ikke helt så unik som forventet.