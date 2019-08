Den mindste BMW undergår en lille revolution

Det skal vi afprøve i det sydtyske, hvor vi kører en 118d med en dieselmotor på 150 hk og syvtrins Steptronic automatgear samt en M135i xDrive med en firecylindret benzinmotor på 306 hk, firehjulstræk og ottetrins Steptronic Sport gearkasse. Vi kan dog ikke fortælle, hvad de koster, for de danske priser er endnu ikke klar for 1-serien, som lander herhjemme til september.

BMW-folkene lægger ikke skjul på, at beslutningen har krævet mange overvejelser. Men fordelene ved at kunne bruge en ny platform, som giver mere plads i kabinen med de samme ydre mål, har været for store. Især da mange af køberne til 1-serien - i modsætning til de større modeller - ikke går så meget op i konstruktionen, og fordi man ifølge BMW sagtens kan bygge en forhjulstrukket 1-serie med de skarpe køreegenskaber, som man forventer af en BMW.

Derfor er det også en ordentlig mundfuld, når den mindste BMW 1-serie nu skifter til forhjulstræk, efter at træk på baghjulene ellers har kendetegnet de to første generationer af 1-serien og er en indarbejdet del af mærkets sportslige DNA, hvor skarpe køreegenskaber altid har været en af nøglestenene og forbundet med skub på baghjulene frem for træk foran.

En revolution. Det er store ord at bruge i bilindustrien, hvor der på de ydre linjer ofte har været tale om en diskret videreudvikling, når en ny bilmodel ser dagens lys for ikke at støde kernekunderne.

Ved at flytte trækket fra bag- til forakslen har BMW skabt mere plads i kabinen. Det gør, at bilen opleves en kvart klasse større. Foto: BMW

Vokseværket gælder også bagagerummet, der kan klare 20 liter mere og nu kaperer 380 liter, og det er meget regulært. Der er dog også minusser, C-stolpen er nemlig så enorm, at den kan skjule et halvt Tour de France-felt.

Der er ingen tvivl om, at 1-serien favner videre end før med mere bredde indendørs for og agter. Det kan yderligere mærkes på bagsædet, hvor der er kommet 3,3 cm mere plads til benspjæt, og hovedhøjden er rigtig fin. Bagdørene er også vokset i bredden, så det er lettere at komme ind og ud.

Vi hopper ind i og prøvesidder sæderne både for og bag. Løfterne om kabineplads holder. Mens den første generation af 1-serien var klaustrofobisk som en jordhule, og den anden generation var noget trang over skuldrene, er der nu kommet så meget luft og regulær plads, at vi er helt på højde med de andre i klassen, hvor konkurrenterne hedder Mercedes A-klasse og den kommende Audi A3, men også i højere grad kunne være VW Golf.

Det mere adrætte look holder også indendørs, hvor et instrumentbord med mange felter og kanter sammen med en storskærm, som er let tiltet, er i takt med tiden, helt som en tjekket hotel-lounge. Materialekvalitet og finish overbeviser med bløde og behagelige overflader, præcise samlinger og stramt klikkende kontakter. Det her er et klart premium-univers.

Som udgangspunkt ligner 1-serien sig selv. Men du opdager hurtigt, at den tredje generation er langt mere atletisk at skue, mens den nye kølergrill med forvoksede udspilede næsebor af BMW-nyrer signalerer, at det er en bil, som vil frem. Den lette kileform, som gør, at bilen ser ud, som om den bevæger sig, selv når den står stille, holder også agterude, hvor de brede baglygter trækker designtråde til de større modeller. Ved de bagerste sideruder har designchef Adrian van Hooydonk - selvfølgelig - placeret det berømte "Hofmeister Knick", knækket opad i det bageste sidevindue.

Med sikker hånd

Vi drejer nøglen i en 118d med det syvtrins automatgear. Det er en motor, som er pakket rigtig godt ind, og efter et par timer med blandet kørsel på de bayerske veje står det fast, at BMW's teknikere har skabt en bil, som de sagtens kan være bekendt. Med køreprogrammet sat i "Sport" kan vi følge ideallinjer som efter en snor på de tyske snoede sogneveje og uden at føle, at der er solgt ud på køreegenskaberne med baghjulsskub i sving. Men vi savner dog lidt af det nærvær, der klart ligger i at kunne styre bilen delvist med bagenden. Med til at sikre stabiliteten er en teknologi, der er hentet fra elbilen i3. Det er ARB (Near-actuator wheel slip limitation), som sikrer, at hvis hjulene skulle slippe asfalten, sker det mere blødt og kontrolleret.

Ingeniørerne har også fintunet undervognen og det elektriske styretøj, som er mere skarpslebet, mens den syvtrins Steptronic gearkasse skifter hurtigt og fjerlet.

Nogle vil måske fornemme, at 1-serien kører anderledes, men den er stadig skarp i kurverne, selv om noget af det unikke nu er væk. De, som har yndet at bruge baghjulstrækket til at slå med halen, vil givetvis savne muligheden, men i dagligdagen vil de fleste 1-kørere kunne leve med den nye konfiguration.

Aficionados skal dog ikke fortvivle. Selv om BMW's teknikere fremhæver lyksalighederne ved forhjulstrækket, vil den nye kommende 2-serie Gran Coupé efter alt at dømme få baghjulstræk.