Den lille Volvo får to motorer og bliver superøkonomisk

Volvos mindste XC40 er et hit over hele Europa. Til næste år kommer bilen som plug-in-hybrid, og mere vægt samt ny teknik i gearkassen klæder køreoplevelsen.

Danskerne er vilde med den, og det samme gør sig gældende for resten Europa. Bilen er Volvo XC40, og den har ramt plet med ikonisk design, høj siddeposition og et miks af teknologi, der gør, at den er opnåelig for flere end de større og dyrere Volvo-modeller. Herhjemme har XC40 fundet 1400 ejere siden introduktionen i slutningen af 2017, og det gør den til den tredjemest solgte Volvo på danske veje. At Volvo gør det godt i disse år, vidner de tørre tal om: I første halvår af 2019 er DK-salget gået 25 pct. frem i forhold til sidste år. Til årsskiftet kommer de første Volvo XC40 Twin Engine til Danmark, og den kan kunderne godt glæde sig til. Herhjemme har omkring 75 allerede bestilt bilen, der bryder med Volvos tidligere plug-in-modeller. XC40 har som den første Volvo plug-in nemlig udelukkende forhjulstræk. Det vil sige, at en trecylindret benzinmotor med 180 hk i samspil med en elmotor på 82 hk driver bilen via en dobbeltkoblingsgearkasse med syv trin. Gearkassen er udviklet hos Geely i samarbejdet med Volvo, og den ventes præsenteret i andre modeller i løbet af de kommende år. I alt er der 262 hk at gøre godt med, så vognen er også ganske hurtig.

Volvo XC40 T5 Twin Engine Effekt: 180 + 82 = 262 hk totaltMaks. moment: 265 Nm v. 1500-3000 o/min. + 160 Nm



0-100 km/t.: 7,3 sek.



Rækkevidde på el: 42-46 km WLTP



Pris: Fra 594.980 kr.



Skattemæssig værdi: 489.003 kr.PræstationerneVolvo XC40 Twin Engine yder i alt 262 hk. 180 af disse kommer fra den trecylindrede turbobenziner, der også kaster 265 nm af sig.



Elmotoren bidrager med 160 nm, så XC40 Twin Engine har i alt 325 nm. Det er nok til at sende bilen fra stilstand til 100 km/t. på 7,3 sekunder. Har syvtrins dobbeltkoblingsgearkasse.

Interiøret er der ikke ændret på, bortset fra at skærmen selvfølgelig indeholder menuer til at overvåge hybriddrift. Foto: Volvo

Kun små kompromisser Idet XC40 er bygget rundt om batteriet, betyder konverteringen til hybrid kun lidt for bilens praktiske egenskaber. Foran må plug-in-kørere undvære bilens ellers indbyggede skraldespand mellem forsæderne, og selve rummet mellem forsæderne er blevet lidt mindre rummeligt for at få plads til batteriet. I bagageafdelingen har dobbeltbunden måttet lade livet, hvilket betyder, at man ikke har noget sted at gøre af hattehylden, når den afmonteres. Til gengæld må bilen trække hele 1800 kg.

Ulempen ved plug-in hybriden er, at merprisen er over 100.000 kr. i forhold til en sammenlignelig benzinversion. Foto: Volvo

Lydløs og bedre på vejen Batteriet på 10,7 kWh betyder en mervægt på cirka 250 kg, men det sjove ved vægtforøgelsen er, at det faktisk gavner oplevelsen af bilen. En forhjulstrukket XC40 med trecylindret benzinmotor er en anelse levende og hoppende på vejen, mens plug-in-versionen har mere tyngde i undervognen. En stor del af oplevelsen skyldes formentlig også, at automatgearet er blevet af dobbeltkoblingstypen. Der er syv trin, og ikke på noget tidspunkt i testkørslen satte gearkassen en fod forkert. Tværtimod er kræfterne lette at dosere, og det ekstra moment fra elmotoren gør, at bilen i de fleste situationer flytter sig ubesværet, uden at der geares ned. Det giver en meget tyst kørsel, hvor benzinmotoren stort set ikke kan høres. Kun ved forceret acceleration snerrer benzinmotoren. Rækkevidden på ren el er mellem 42 og 46 km.

Er batteriet ladet helt op, kan bilen køre op mod 46 km på en opladning. Foto: Volvo

Nyt system til regenerering Bilerne, vi prøver, er mere eller mindre håndbyggede eksemplarer, så derfor kan vi ikke sige noget om, hvordan Volvos nye regenereringssystem virker. Vi ved dog, at det betjenes via padles på rattet, men Volvo har fravalgt, at bilen skal have nogen egentlig kør-med-speederen-kun-mode. El-biler med denne teknologi såsom Nissan Leaf kan køres udelukkende med speeder, der så bremser/regenererer så meget, at den fysiske bremsepedal kun sjældent benyttes. Filosofien fra Volvo er, at man hellere ser chaufføren benytte den adaptive fartpilot frem for at gamble med afstanden til den forankørende, fordi der kan gå sport i ikke at benytte bilens fysiske bremsepedal. Produktionen begynder i midten af november, og modellen leveres fra en beskatningspris på 489.003 kr., mens prisen er 594.980 kr., hvis man selv køber bilen. I begge tilfælde er det med Momentum-udstyr. Til sammenligning koster en XC40 T4 med 190 hk benzinmotor 471.968 kr. i et tilsvarende udstyrsniveau, så merprisen for at køre plug-in er ganske betragtelig. Avisen var inviteret til Sverige af Volvo.

Foto: Volvo