Den enorme Mercedes-Benz gør dig til vejens konge

Mercedes G-Klasse er firehjulstrækkernes ukronede konge, men i den helt nye udgave har den fået overraskende pæne manerer og er klar til den digitale tidsalder.

Det kan være højt spil, når bilfabrikkerne vover sig ud i nye modeller, der spiller på bilelskernes nostalgi. De overvejelser har de helt sikkert haft hos Mercedes-Benz, da man lagde planerne for en afløser til den klassiske G-Klasse, der har kørt siden 1979. Bilen, der også kaldes Geländewagen, er jo ikke et logisk køretøj. Det er den slags bil, du køber, fordi du vil have den, og fordi du kan. G-Klassen har muligvis begyndt livet som en praktisk firehjulstrækker. Ja, det er faktisk 40 år siden, at den første Geländewagen kom på markedet, men i hvert fald siden 1999, da den første AMG-version kom på markedet, har den især været kendt som den ultimative SUV. Og det er selvfølgelig den version, jeg har lånt til en test, nærmere betegnet en G63, der har en startpris på 2.984.000 kroner.

MERCEDES-AMG G63 4 STJERNERPris: 2.983.980 kroner.Testbilen: 3.390.000 kroner.



Forbrug: 6,7 km/ l, WLTP.



Grøn ejerafgift: 6140 kroner halvårligt.



Motor: 4,0 liter, V8 med turbo.



Hk: 585/ 6000 o/min.



Nm: 850/ 2500 o/min.



Transmission: Nitrins aut.



0-100 km/t.: 4,5 sekuncer.



Topfart: 220 km/t.



L/B/H: 476/189/193 cm.

Trods benzinbesparende foranstaltninger som frakobling af cylindre er benzinforbruget enormt. Foto: Kenneth Ngyen

Længere og bredere Takket være et ikonisk design har G-Klassen været populær hos ejere, som nemt kunne have købt en luksus-SUV, der ikke kørte som en lastbil, men var vilde med det firkantede look, den autentiske indretning og sikkert også det karakteristiske svirp af en lyd, når man låser døren, og den mekaniske låsemekanisme bliver aktiveret. Alt er dog nyt. Efter sigende er det kun reservehjulsdækslet, de klassiske dørhåndtag med udvendige hængsler og dyserne, der vrider sprinklervæske ud, man har genbrugt fra forgængeren. I forbifarten kan det da også være svært at se, om det er den nye, for selv blinklysene på oversiden af forskærmene er bibeholdt, men det er dog tydeligt, at vognen er blevet længere, væsentligt bredere, og så er der markant længere afstand mellem akslerne end før. Og ja, moderne full LED-forlygter er der også blevet plads til.

Interiøret er vokset ind i den digitale tidsalder med enorme skærme, men har stadigvæk et cockpit, der er helt sit eget. Foto: Kenneth Ngyen

Solid opbygning Den nye G-Klasse er også konstrueret med en god, gammeldags chassisramme, hvor man sætter karrosseriet ned over en separat ramme. Undervognen er nu til gengæld med uafhængige hjulophæng i modsætning til stive aksler både for og bag i den gamle version. Luftaffjedring er det dog ikke blevet til, for det er en alt for følsom konstruktion, hvis man bevæger sig ud i terrænet, mener Mercedes. Til gengæld er der nu adaptive støddæmpere, der har fire forskellige indstillinger og nogle mere effektive klatreværktøjer til terrænkørsel. Indvendigt er der tale om en revolution i forhold til forgængeren, som jeg testede for to år siden. Cockpittet virker som en sammenblanding af elementer fra E- og S-Klassen, så der er alt, hvad den digitale tidsalder kræver. Her er blandt andet Widescreen-cockpit med dobbelt-12,3-tommer-skærme, mens betjeningsknapperne til differentialespærrerne er placeret centralt i instrumenteringen. Bilen er blevet 5,3 centimeter længere og 12,1 centimeter bredere, hvilket i høj grad kommer bagsædepassagererne til gode. Pladsen på bagsædet er takket være en længere akselafstand blevet forbedret med 15 centimeter.

Den firkantede profil er velkendt, siden den første Mercedes-Benz G-Klasse kom i 1979, men den helt nye udgave er længere og bredere. Foto: Kenneth Ngyen

Mindre motor, flere kræfter 5,5-liters V8'eren er afløst af en helt ny 4-liters biturbo V8'er, som leverer 585 hk og et moment på 850 Nm. Og selv om motorens volumen er dalet voldsomt, er der 10 hk ekstra - og vigtigere: Drejningsmomentet er øget med 90 Nm. Sammen med nitrins-automatgearkassen og et firehjulstræk, der som noget nyt favoriserer baghjulene i forholdet 60:40, er de første 100 kilometer i timen derfor overstået på 4,5 sekunder. Det er 0,9 sekunder hurtigere end før. De to dobbeltudstødninger, eller sidepipes, sidder naturligvis stadig lige foran baghjulene som en høflig, men bestemt påmindelse om, at G63 ikke er som nogen andre. Fra centerkonsollen kan udstødningsklapperne åbnes manuelt via enten en knap eller det valgte køreprogram, når kørestilen skifter fra diskret cruising til brølende acceleration. Lad os bare underdrive lidt og kalde lyden inciterende, men brølet fra udstødningen kan til tider være så voldsomt, at man må holde igen for ikke at rydde fortovene for fodgængere.

Voldsomt benzinforbrug Selv om motoren er kraftigere end nogensinde, er den også udstyret med teknik, der kan spare på brændstoffet, for eksempel cylinderfrakobling, som automatisk kan slå cylinder to, tre, fem og otte fra. Systemet er dog kun aktivt, hvis man kører i Comfort-programmet, og sker i praksis, uden at man mærker noget. Jeg er dog i tvivl om, hvorvidt det hele nytter noget, for et gennemsnitligt forbrug under testen på 5,5 km/l er ikke noget, der imponerer. De andre trafikanter virker i øvrigt ubetydelige i deres små legetøjsbiler, for jeg sidder og hilser på buschaufførerne - så højt er man installeret. Og der er heldigvis både trinbræt og håndgreb op til kabinen, selv om jeg i løbet af den uge, jeg testede bilen, aldrig rigtig fandt ud af, hvordan jeg mest elegant kunne træde op i kabinen.

Kører langt bedre end før På motorvejen mærker jeg den forbedrede affjedring, eller det er faktisk en underdrivelse, for den nye model er markant mere komfortabel, og chaufføren skal ikke længere koncentrere sig om at korrigere kursen. Styretøjet er nemlig blevet ganske præcist, og ved en omgang kvik kurvekørsel behøver passagerer ikke at sidde og kigge efter søsygeposer, men der er trods alt grænser for, hvor svingglad en næsten 2,6 ton tung og to meter høj bil kan være, selv om vægten er over 100 kg lavere end i forgængeren. De enorme hjul med ditto dæk og karrosseriet, der har en luftmodstand som en pølsevogn, afgiver mere støj end i en mere vindglat Range Rover, men ellers er der nu ganske tyst inde i kabinen. Og ingen biltest uden et vaskeægte forbrugertip: Er indkøbsprisen skræmmende, er der jo de billigere versioner, og den mest relevante er G350d med den fine sekscylindrede dieselmotor, der yder 286 hk og fås fra omkring et par millioner. Alternativet er den samme V8-benzinmotor, men med en ydelse på 422 hk.

Konklusion Det er svært ikke at blive fascineret af Mercedes G-Klasse. Selv om den helt nye generation har mistet lidt af forgængerens rustikke charme, er den stadigvæk noget særligt og er til gengæld blevet meget lettere at køre og opdateret med nyeste teknik.