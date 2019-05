De skal også være flinke på værkstedet

For de fleste af os er bilen den næststørste investering, lige efter huset. Og nok også den ringeste. Tommelreglen med en halvering af nyprisen efter tre år og 50.000 kilometer på vejene gør ondt, så i det mindste må vi forlange, at bilen ikke også gør os triste i det daglige. Den slags holder bilejernes organisation FDM øje med i sit årlige Autoindex, og det går bedre med humøret hos bilejerne. I hvert fald hos de 28.000 af slagsen, som deltager i undersøgelsen.

Et kig på de senere års Autoindex afslører, at det ligesom i fodbold ser ud til, at tyskerne vinder til sidst. Undersøgelsen må være behagelig læsning på Petuelring 130 i München, hvor BMW holder til. BMW-ejerne er superglade for deres biler, for værkstederne og for forhandlerne. Og loyale er de også. Ifølge FDM satte BMW i år rekord i undersøgelsen ved at score 920 indekspoint af 1000 mulige. Og glædeligt, at alle 21 undersøgte bilmærker klarer sig bedre end tidligere. Det er godt for os forbrugere.

Årene igennem er der naturligvis bevægelser i indekset, men generelt plejer de tyske premiummærker at klare sig godt. Og som Volvo-ejer glæder det mig inderligt, at svenskerne ligger og ånder BMW i nakken på en lun andenplads. Det er jätte kul, som de siger derovre. Og placeringen understreger, at bilfirmaerne til stadighed skal arbejde med kundetilfredsheden. Personligt er jeg superglad for min Volvo S80, som er det perfekte motorvejslokomotiv.

Lader man stå til, bliver man afstraffet. I årets undersøgelse er Audi blevet klapset af og er faldet til en femteplads efter Toyota. Og dér, hvor mærket får smæk, er oplevelsen på værkstedet, hvor Audi ligger næstsidst blandt de 21 bilmærker. Den melding fra kunderne må gøre ondt i Ingolstadt. Det kan være, at forventningerne til servicen er tårnhøj, og man så bliver skuffet.

Firmabilsfolket er muligvis ligeglade, men som privat Audiejer skal man lige synke en klump, før man kører ind på et autoriseret Audi-værksted. Synet af skiltet med en timepris på små 1000 kroner inklusiv moms giver en vis nervøsitet, og støvsugningen af tegnebogen begynder ikke mange minutter efter den såkaldte dialogmodtagelse er overstået.

Jeg har prøvet det som tidligere ejer af en Audi A6. Herlig bil at køre i, men værkstedsregningerne var sjældent under fem cifre. Før kommaet. Og det virkede som om, nogle af reparationerne mere var et forsøg frem for tung viden. Til gengæld blev bilen vasket. Den service fik VW-ejerne ikke. Så det...

Tidligere har der været en vis arrogance over for ejere af ældre udgaver af premiummærkerne, når man møder frem på det autoriserede værksted. Mercedes og BMW har arbejdet meget med det, så man ikke føler sig til besvær på de fine værksteder bare for at få de rigtige stempler i servicebogen. Måske mangler Audi at gå nogle meter dér. Held og lykke. Når bilerne er gode, må I også kunne få styr på det sidste. Ellers hører vi nok nærmere i Autoindex 2020.